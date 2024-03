A sociedade da competição

Recentemente, em Nairobi, o diretor-geral da Organização Mundial da Saúde (OMS) afirmava que, se o planeta Terra fosse um paciente, estaria internado nos cuidados intensivos. O seu "estado febril", com a temperatura a aumentar, e a precaridade da sua "capacidade pulmonar" colocam o paciente nos cuidados intensivos. Tendo em conta o teor da notícia da Lusa, podemos afirmar que Tedros Adhanom Ghebreyesus, com esta analogia, procurou inscrever este problema do quotidiano das pessoas, mobilizando o léxico da saúde e da doença, uma linguagem que está próxima da experiência de todos.

Falamos de problemas que exigem a mobilização de competências técnicas, convocam compromissos políticos e instauram a necessidade de novas aprendizagens éticas. Mas, nesse percurso, também precisamos de saber "empalavrar" o mundo – tomo de empréstimo este verbo sugerido pelo pensador catalão Lluis Duch. Não se trata de poluir com mais palavras. Trata-se, antes de pensar o modo como estes problemas tomam corpo na nossa linguagem e se tornam cultura.

Em plena crise do Mediterrâneo, quanto esse mar se tornava um desolador cemitério de pessoas sedentas de futuro, José Tolentino Mendonça, num discurso público, nas Jornadas de Teologia Prática da Faculdade de Teologia (UCP), sublinhava que estes problemas precisavam de ser ditos, escritos, coreografados, representados, sonorizados pelos artistas. Talvez só desse modo possam passar da agenda efémera da atualidade para a consciência de uma crise cultural.

Nesta perspetiva, no que toca às novas culturas ecológicas, precisamos de outras formas de pensar o mundo da vida. É nesse contexto que julgo interessante visitar o pensamento recente de Hartmut Rosa – infelizmente, não temos ainda, em Portugal, qualquer tradução das suas obras. Na sua perspetiva, a nossa relação com mundo tem sido fortemente determinada pelo regime de competição. Trata-se de um modo de interação em que as posições sociais e as opções de vida são determinadas pelo esforço de realização segundo padrões de excelência – o desejo de ser melhor do que os concorrentes.

A organização competitiva da vida social exige um enorme dispêndio de todas as formas de energia, de forma intensa e constante. Nesta forma de nos organizarmos socialmente, esse empenho compulsivo confronta-se constantemente com o fracasso – dos inúmeros candidatos a um lugar, poucos o alcançarão. Incrementando a constante experiência da derrota, a sociedade concorrencial alimenta a clínica do "burnout". Seguindo a proposta interpretativa do sociólogo alemão, o sistema competitivo dá uma particular relevância ao plano do desempenho individual em detrimento da estabilização das estruturas sociais.

Esta sociedade da "performance" individual pressiona particularmente os que «perderam», estimulando-os a "ir a jogo", a "mudar de jogo" ou empurrando-os para "fora de jogo" – o Papa Francisco chamou-lhe a "cultura do descarte". Mas, na perspetiva de Hartmut Rosa, as consequências mais nefastas advêm do facto de a cultura competitiva resistir à intromissão de outros olhares ou ponderações. Partindo do pressuposto de que as interações, neste regime, são "naturalmente" compensadas, considera-se como exterior qualquer consideração ética, estética, espiritual ou moral. Quando o modelo competitivo se radicaliza, produzindo uma aceleração constante da nossa experiência do mundo, torna-se difícil a organização de outras formas de interação, baseadas na dádiva e na cooperação.

Num tempo em que vivemos a necessidade de refundar o político, Hartmut Rosa sublinha que a organização competitiva não facilita o alcance de um bem comum partilhável ou a mobilização de ações coletivas. Tanto a conceção de bens como a atribuição de valor – que não passe pelo regime da competição, mas pelo modo da cooperação –, requerem outras instituições, outros contratos sociais, outras práticas e outros discursos políticos.

*Alfredo Teixeira é antropólogo, investigador e docente na UCP