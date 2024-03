O serviço deve ser a prioridade e o bem comum um objetivo reconhecido

“A política é a forma mais alta, maior, da caridade. O amor é político, isto é, social, para todos”. Estas palavras foram ditas pelo Papa Francisco, em 2021, salientando algo que a Igreja defende sobretudo desde o Concílio Vaticano II. Estando Portugal prestes a ir a votos, é importante relembrar estas palavras e refletir sobre o seu significado.

A política é “uma sublime vocação, é uma das formas mais preciosas da caridade, porque ela procura o bem comum” (cf. Evangelii Gadium, 205), que compreende a promoção e defesa de bens como a paz, a liberdade e a igualdade, o respeito pela vida humana e pelo ambiente, a justiça e a solidariedade. A política deve procurar o bem de todas as pessoas e o bem da pessoa toda, ou seja, o desenvolvimento humano integral. Tal como o Papa Francisco referiu no encontro com as entidades políticas durante a Jornada Mundial da Juventude (JMJ) Lisboa 2023, “a boa política pode fazer muito neste sentido, pode gerar esperança”!

Para isso, os atores políticos são chamados não a conservar o poder, mas a corrigir os desequilíbrios económicos e sociais existentes; são chamados a colocar a dignidade da pessoa humana e o bem comum no centro da política económica. Os políticos devem substituir o medo de perder o seu lugar no poder, o medo de perder eleições, pelo sonho de um Portugal melhor e com futuro. Precisamos de atores políticos com uma profunda consciência do papel que desempenham, com espírito de serviço e que pratiquem um conjunto de virtudes humanas fundamentais, como a sinceridade e a honestidade, a justiça, a equidade e o respeito mútuo. A ética e os valores assumem um papel fundamental, porque são capazes de gerar confiança e credibilidade, que garantem uma sociedade mais coesa, menos polarizada, e capaz de caminhar em conjunto.

A política não deve ser um ponto de chegada, mas um começo, um início de processos. Os políticos não devem focar-se em ocupar espaços (de poder), mas, sim, em iniciar processos (privilegiar o tempo). Assim, não devem cair na armadilha das respostas parciais e dos ganhos de curto prazo, mas devem procurar ganhos de longo prazo, através de reformas estruturais, que são possíveis se procurarmos ter visões de conjunto. Devem ser privilegiadas acções que gerem novos dinamismos na sociedade, assim como a arte do encontro, da escuta e do diálogo, o respeito pelas ideias diferentes e a vontade de co-criar.

Durante a JMJ Lisboa 2023, o Papa Francisco deixou aos jovens universitários as perguntas: “Que quereis ver realizado em Portugal”?; “Quais as mudanças, qual a transformação?”. Para responder a estas perguntas é necessário olharmos para a realidade, que nos permite ver que precisamos de um país onde todos temos igualdade de oportunidades, onde se favorecem os laços entre mais novos e mais velhos, onde promovemos um desenvolvimento integral; um país onde ninguém é deixado para trás, onde a riqueza é partilhada por todos; um país onde não existem trabalhadores pobres, onde não existem mais de 2 milhões de pessoas em risco de pobreza ou exclusão social; um Portugal com futuro, onde os jovens não têm que emigrar à procura de melhores condições de vida, porque podem encontrar no seu país uma casa que podem pagar, salários justos e dignos, um estilo de vida menos frenético e mais humano, e onde há condições para constituir uma família.

Para um Portugal melhor, precisamos de um crescimento equitativo, que pressupõe crescimento económico, mas exige algo mais. Requer a criação de oportunidades de trabalho para todos, uma educação de qualidade e uma promoção integral dos excluídos e marginalizados, que supere o mero assistencialismo; requer o combate às desigualdades, que se assume como fundamental uma vez que a desigualdade excessiva pode minar a coesão social, levar à polarização política e até reduzir o crescimento económico (instituições como o FMI têm estudado a relação entre o crescimento económico e a desigualdade). É importante implementar políticas que permitam garantir que todo o ser humano tenha o nível de rendimento necessário para satisfazer as suas necessidades essenciais, até porque os níveis de rendimento e riqueza têm um grande impacto em diversas dimensões da vida humana, como o acesso à saúde, habitação e educação.

Neste sentido, precisamos de políticos capazes de investir e gerir com responsabilidade, comprometidos em promover a unidade e em conhecer a realidade na sua profundidade (as pessoas e as histórias por detrás dos números); precisamos de políticos que não se fiquem apenas pelas métricas financeiras e que compreendam que “o todo é maior que a parte”, que não se preocupem apenas em ter mais uma décima de crescimento económico, mas em procurar soluções para os problemas reais das pessoas, reconhecendo que muitos deles não se resolvem apenas com mais dinheiro, mas também com melhor gestão, mais organização, coragem e competência.

Finalmente, cada um de nós deve empenhar-se na construção de um Portugal melhor; cada um de nós deve ser protagonista desta mudança necessária. Que a partir de dia 10 de março, o próximo governo e todos os portugueses possam empenhar-se na construção de “uma economia que cria riqueza para todos, que gera alegria e não apenas bem-estar, porque uma felicidade não partilhada é muito pouco”; “uma economia onde o cuidado substitui a rejeição e a indiferença”; “uma economia que reconhece e protege o trabalho digno e seguro para todos”; “uma economia ao serviço da pessoa humana, da família e da vida”; “uma economia que não deixa ninguém para trás, a fim de construir uma sociedade na qual as pedras rejeitadas pela mentalidade dominante se tornem pedras angulares” (pacto da Economia de Francisco assinado em Assis pelo Papa e jovens de todo o mundo). Usemos cabeça, coração e mãos para mudarmos a economia e alcançar o Portugal que queremos. Estar ao serviço deve ser a prioridade e o bem comum um objetivo reconhecido!

Carlos Figueira

Carlos Figueira é Mestre em Economia pela Nova School of Business and Economics, onde atualmente leciona aulas como Assistente Convidado. É também membro do movimento Economia de Francisco