Portugal em stress hídrico

De destacar ainda, a título de curiosidade, que o corpo humano, tal como o planeta Terra, possui 70% de água na sua composição, o que necessariamente implica pensar neste recurso como algo absolutamente crucial para qualquer plano de desenvolvimento sustentável. Sem água não há vida, no entanto podemos afirmar que a temática do stress hídrico tem tido muito menos protagonismo na esfera pública do que outros temas ambientais com a poluição dos plásticos ou a pegada carbónica. A explicação é simples: a questão da água é o oposto do problema do carbono; a causa é global, mas sua manifestação é altamente espacial e pode ser abordada de maneira concentrada, caindo infelizmente na “ratoeira do problema dos comuns”.

A água é tão importante para a economia mundial como o petróleo ou a “big data”. Embora a maior parte do planeta esteja coberta por água, mais de 97% é água salgada. A água doce representa o restante, embora a maior parte esteja congelada, restando menos de 1% da água do mundo disponível para sustentar processos humanos e ecológicos .

Uma das coisas que aprendemos nos últimos dez, 15 anos, especialmente com o uso de satélites, é que muitos reservatórios subterrâneos de água estão a esgotar-se rapidamente . Obviamente, porque estão subterrâneos, são invisíveis. Não os vemos, e as populações não se apercebem. Mas eles são como uma conta bancária: estamos a fazer levantamentos e estamos a endividar-nos.

A quantidade de água existente no planeta Terra mantém-se inalterada desde que apareceu pela primeira vez há 3,8 mil milhões de anos! A água faz parte de um ciclo global que envolve um período de reposição. É um ciclo fechado que tem o seu próprio ritmo, o qual não está alinhado com o da nossa sociedade, onde o imediatismo impera. É necessário um pensamento estratégico de longo prazo para permitir que a água recupere o seu papel principal : como um recurso para o futuro, uma fonte de vida.

Se olharmos para a situação do nosso país, Portugal enfrenta desafios significativos relacionados com o stress hídrico no seu território, os quais exigem atenção urgente para o desenvolvimento de soluções estruturantes e sustentáveis. Os recursos hídricos do país estão sob maior pressão devido a uma combinação de fatores, incluindo as mudanças climáticas, o crescimento populacional, as necessidades agrícolas e práticas ineficientes de gestão e distribuição da água.

Atualmente, Portugal está a passar por períodos de seca e padrões irregulares de precipitação, agravando a pressão sobre as fontes de água. As regiões do Sul, em particular, são mais vulneráveis à escassez de água devido ao seu clima semiárido. A redução das chuvas e o aumento das temperaturas associadas às mudanças climáticas contribuem para uma diminuição na disponibilidade de água, afetando rios, reservatórios e níveis de água subterrânea.

Segundo os dados do estudo da Fundação Calouste Gulbenkian “O uso da água em Portugal”, a agricultura é o principal utilizador de água em Portugal, sendo responsável por 75% do consumo total, muito acima dos 24% da média dos restantes países europeus. Os métodos tradicionais de irrigação, abundantes em Portugal, frequentemente são ineficientes. A transição para práticas agrícolas mais sustentáveis e eficientes no uso da água é essencial para aliviar a pressão sobre os recursos hídricos. A adoção de tecnologias como a irrigação gota-a-gota e a promoção de variedades de culturas resistentes à seca podem contribuir para um uso mais responsável da água no setor agrícola. Vemos já, aliás, excelentes exemplos de modernização em várias explorações agrícolas portugueses, no entanto não podemos ignorar o largo número de agricultores que ainda não paga o recurso produtivo mais importante, a água, podendo conduzir a uma utilização displicente da mesma.

O crescimento da população urbana também sobrecarrega os fornecimentos de água, com aumento da procura para fins domésticos e industriais. A urbanização e as atividades industriais frequentemente resultam em poluição, afetando a qualidade da água disponível. O tratamento adequado de águas residuais e medidas rigorosas de controle da poluição são cruciais para manter a integridade das fontes de água e garantir um abastecimento sustentável de água tanto para comunidades urbanas quanto rurais.

O setor industrial, que abrange desde a manufatura até a produção de energia, também é suscetível à escassez de água. Indústrias que dependem fortemente da água nos seus processos podem enfrentar interrupções e custos operacionais mais altos durante períodos de stress hídrico. A qualidade das fontes de água disponíveis pode impactar as operações industriais, com a diminuição da qualidade da água a afetar os processos de produção. Investir em tecnologias eficientes no uso da água, implementar sistemas de reciclagem de água e adotar métodos de produção ambientalmente positivos podem aumentar a resiliência do setor industrial a desafios relacionados à água.