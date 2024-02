Como trabalhar as consciências ou a circunstância de quem cede à tentação de explorar ou vender?

Numa audiência, em 2018, o Papa Francisco gravou em seu coração as seguintes palavras de uma jovem sobrevivente ao tráfico de pessoas:

“Penso no meu país, em tantos jovens que são iludidos com falsas promessas, enganados, escravizados, prostituídos. Como poderemos ajudar estes jovens a não cair na cilada das ilusões e nas mãos dos traficantes?”.

O Papa Francisco tomou profundamente a peito a pergunta desta jovem. “Como dissestes, é preciso fazer com que os jovens não caiam ‘nas mãos dos traficantes’.

Um ano depois fruto de um trabalho que durou seis meses, foram aprovadas pelo Santo Padre as Orientações Pastorais sobre o Tráfico de Pessoas, e confiadas à Igreja na sua amplitude: desde os bispos, às paróquias, congregações religiosas e à sociedade civil.

Muitas das propostas são fruto da experiência em diferentes países. E também para que muitos possam conhecer é possível aceder a este documento pequeno, mas denso, em diferentes línguas, no site da Secção Migrantes e Refugiados do Dicastério para o Desenvolvimento Humano Integral.

Porque ainda há quem não saiba. Porque ainda há quem julgue que só acontece nos países vizinhos, este documento ajuda a compreender o que é, como se reconhece, como nos compromete, através dos capítulos: ‘realidade e respostas, as dinâmicas do tráfico de pessoas: um negócio repugnante e malévolo’; ‘as respostas ao tráfico de pessoas: margem para melhorar’, e uma conclusão que nos devolve para o mundo, com a missão de não ser cúmplices, com a missão de contribuir para a cura desta chaga, desta ferida aberta. Vencer a indiferença e o convite à conversão são o ponto de partida.

O tráfico de seres humanos é um crime hediondo, transnacional, é tão grave o processo como fim a que se destina a exploração laboral ou sexual, a adoção ilegal, tráfico de órgãos, mendicidade… qualquer um destes fins desumaniza as vítimas, os traficantes, aliciadores e consumidores, desumaniza… denigre a sacralidade da vida.

Neste sentido surge o lema da 10.ª Jornada de Oração e Reflexão sobre tráfico de seres humanos proposta pela Talitha Kum, a rede internacional de vida consagrada contra o tráfico de pessoas.

Uma maratona de oração on-line, unindo o mundo e rezando pelo e com mundo. O evento é transmitido em direto em cinco línguas (inglês, espanhol, português, francês e italiano) em www.prayagainsttrafficking.net

Caminhar com dignidade: Escutar, Sonhar e Agir

Esta iniciativa, que desde 2014 conta com o apoio do Papa Francisco, assinala-se a 8 de fevereiro de cada ano, memória litúrgica de Santa Josefina Bakhita, padroeira do Sudão, dos escravizados e traficados, foi beatificada a 17.05.1992 e canonizada a 1.10.2000 pelo Papa S. João Paulo II. Esta mulher - que conheceu as humilhações e as dores de viver como escrava, também conheceu a graça de lhe ser concedida a liberdade, e em liberdade ser um dom para outros - é reconhecida pela Igreja como modelo de fé e inspira-nos a Esperança e a Caridade.

As religiosas (os) e leigas (os) da rede Talitha Kum, uma rede de redes que defende a vida, propõem-se a Caminhar pela/com/em dignidade, comprometidas (os) em escutar e acompanhar as vítimas, ajudá-las a restaurar a dignidade. Estão profundamente empenhadas(os) em trabalhar na sensibilização e na prevenção.

Ao escutar as muitas histórias e dramas, por vezes silenciados pela vergonha e violência, ao escutar a dor de famílias desesperadas, ao escutar a ânsia de sair da miséria, surge a interrogação: que caminhos e alternativas se oferecem? Como trabalhar as consciências ou a circunstância de quem cede à tentação de explorar ou vender?

Como não sonhar com uma alternativa? Como ajudar os jovens a não se deixarem enredar, por falsas promessas? Como ser um verdadeiro empreendedor de sonhos? Como sonhar um mundo mais fraterno, mais capaz de curar as feridas ao jeito do bom samaritano? Alcançando cada vez mais pessoas resgatadas…

Sem sonhar não é possível projetar a mudança. Como agir para interromper o ciclo de tantas violências, denunciar, recuperar, restaurar e ajudar a recomeçar?

É preciso acreditar e agir de uma forma interligada e colaborativa. É preciso acreditar para iniciar e gerar processos de fraternidade e solidariedade. Por isso hoje, por intercessão de Santa Bakhita, pedimos a inspiração para concretizar o que estiver ao nosso alcance fazer:

Pai celeste,

agradecemos-te pelo exemplo de Santa Josefina Bakhita.

Santa Josefina Bakhita, foste reduzida à escravidão ainda criança;

foste comprada e vendida muitas vezes; foste tratada com brutalidade.

Intercede, imploramos-te, por todos quantos estão prisioneiros

do tráfico de pessoas e da escravidão.

Que os seus sequestradores os devolvam à liberdade, e que este

mal possa ser erradicado da face da terra.

Santa Josefina Bakhita, assim que recuperaste a tua liberdade,

não permitiste que os sofrimentos por que passaste definissem a tua vida.

Escolheste a via da bondade e da generosidade.

Ajuda quantos estão cegos pela ganância e pela luxúria, que

espezinham os direitos humanos e a dignidade dos seus irmãos e irmãs.

Ajuda-os a quebrar as cadeias do ódio, a reencontrar-se com a

sua própria humanidade e a imitar a tua bondade e generosidade.

Caríssima Santa Josefina Bakhita, a tua liberdade conduziu-te a

Cristo e à sua Igreja.

Deus chamou-te depois à vida religiosa como Irmã Canossiana.

Foste um exemplo de grande caridade, docilidade e misericórdia

na tua vocação.

Ajuda-nos a ser sempre como tu, especialmente quando somos

tentados a desviar o olhar e não ajudar os outros, a rejeitá-los ou mesmo a

maltratá-los.

Intercede por nós, para que Cristo possa encher os nossos

corações de alegria, tal como sempre encheu o teu.

Ó Deus de amor, derrama a luz da tua misericórdia sobre este

nosso mundo aflito.

Permite que ela irradie onde as trevas são mais espessas.

Leva a salvação aos inocentes que são alvo de atrocidades e

abusos.

Converte os malvados que os oprimem e os mantém cativos.

Concede-nos a todos a força para crescer na verdadeira liberdade

do amor por ti, pelo próximo e pela nossa casa comum.

Ámen.

In ‘Orientações pastorais sobre o tráfico de pessoas’, 2019





*Eugénia Costa Quaresma é diretora da Obra Católica Portuguesa das Migrações