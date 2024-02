Carta à Jornada Mundial da Juventude

Alego-me por te escrever e espero que te encontres bem! Passaram seis meses que chegaste a Portugal e precisei de te escrever.

A poeira assentou. Aquela que teimou em agarrar-se às roupas dos peregrinos e a outra, a mediática, que procurou a falha, o negócio e a tua pertinência. Jornada, como ficaste vulgarmente conhecida, insististe em surpreender. Impuseste a tua presença sem pressa. Acolheste a critica e causaste desconforto.

A tua chegada foi anunciada em janeiro de 2019, ainda que nos meses anteriores, já muitos sussurrassem que nos querias visitar. Diziam que alguém te tinha convidado e que gostavas de vir a uma Europa que fosse ponte com África. Essa sim, talvez a terra que ansiasses contemplar.

Depois de ti, a Colina do Encontro retornou ao que era. À casa de passeios, às feiras e aos estrangeiros. O Campo da Graça, renascido, contínua tímido, mas teima em querer ser descoberto. Da minha janela vejo os agraciados que agora andam, correm e pedalam nesse lugar onde tantos suaram por ti. O calor que sufocava, naqueles que foram os dias mais quentes do ano já não é sentido. Nem as dores. De ti, recorda-se a beleza de um céu de cor estranha, o silêncio e os rostos. Recordam-se o fado e o outro. Recordam-se as lágrimas, os sonhos e os medos. As ruas, as escolas, os teatros e as praças que visitaste não são hoje muito diferentes, mas quando se fala de ti, as pessoas param. Têm uma história para contar. São muitas. Anónimas. Secretas. Transformadoras.

Nos últimos tempos tenho-me perguntado porque que vieste? Que desejava quem te chamou? O que nos quiseste dizer? Se a tua chegada foi facto ou acontecimento? Se trouxeste renovação e esperança? Talvez estas perguntas reflitam apenas saudade.

Mas em ti, tantos depositaram esperança. Viram-te como água que refresca. Como oportunidade. Graça. Encontro. A ti deram-te tempo. Contigo foram generosos. De ti muitos se aproximaram. Até habitação tiveste. Não pretendeste ser ingenuidade nem tão pouco abstração.

A tua gestação teve tantos momentos difíceis. Queríamos-te de tantos modos. Adiaste a tua chegada. Temíamos não ter meios para te receber. Ousámos perguntar quanto custavas e quem te pagava. Fomos homens de pouca fé. Inesperadamente vieram tantos pastores e magos do mundo inteiro. Chegaram para te ofertar e contemplar. Queriam ser parte da tua história. O teu parto foi estranhamente calmo. Nos teus primeiros dias de vida parecia que o tempo estava suspenso. As noites por dormir não chegavam. Estávamos juntos e cada um sabia o que fazer. A preparação do parto tinha ajudado muito. Surpreendeste pela beleza. A tua calma fascinou. Foste testemunho de alegria.

Sabemos agora que a tua chegada foi para muitos, perdão, para todos. Para quem te serviu e para quem, sem desejar, se cruzou contigo. Para pobres e ricos. Novos e velhos. Sãos e débeis.

Em ti vimos transformação. Comunhão. Vimos esplendor. Decisão. Vimos risco. Vimos desejo de sair. Vimos participação. E por termos visto isto e porque sabemos que não pretendes partir, peço-te que agites a nossa tibieza. Grita que a conversão é urgente. A nossa e a das estruturas. Encoraja-nos a deitar a última semente à terra. A oferecer a última moeda. Ajuda-nos a acreditar que a melhor celebração da tua presença é a consequência da tua receção.

Até breve. Vemo-nos por aí.

*João Clemente é diretor da Pastoral da Juventude do Patriarcado de Lisboa e esteve à frente do Comité Organizador Diocesano (COD) de Lisboa da JMJ.