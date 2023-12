O segredo da vida, resiliência e a próxima gestão. Reflexões do Fórum Global Peter Drucker 2023

Isso foi quase uma resposta a uma mensagem consistente que ecoou nos corredores do palácio imperial desde o início ao fim do Fórum, de que não podemos continuar como antes. De uma forma significativa, o Fórum foi dedicado à criatividade e resiliência, reunindo líderes de pensamentos práticos ou académicos, bem como a geração mais jovem e artistas, para dar um novo significado à resiliência, construindo uma sociedade resiliente.

Uma reflexão foi apresentada na tarde de 1 de dezembro no Palácio Hofburg, em Viena: O fundador e presidente do Fórum Global Peter Drucker, Richard Straub, apresentou uma nova abordagem à gestão denominada "A Próxima Gestão", em busca de um novo paradigma na forma como gerimos organizações.

O custo marginal reduzido para iniciar negócios e inovações mantém as organizações estabelecidas em alerta. Fatores macro, como as mudanças climáticas e dinâmicas políticas, obrigam a sociedade a refletir sobre o papel das organizações e da gestão no século XXI.

Vamos começar com os fundamentos teóricos da resiliência do ponto de vista de um biólogo ecológico: o modelo do ciclo adaptável é desenvolvido como o impulsionador fundamental da resiliência e oferece uma perspetiva única sobre as suas quatro fases:

1) A fase-r captura o crescimento da população através da especialização,

2) A fase-K é caracterizada por alguns atores dominantes do ecossistema sustentando a maior parte da população,

3) A transição para a fase-Ω leva a um colapso na ordem estabelecida devido à amplificação de pequenas perturbações à escala do sistema,

4) Na fase-α, na sequência do caos e da mudança, os atores do ecossistema reorganizam-se, reconectam-se e recombinam maneiras novas para iniciar o próximo ciclo de estabilidade. Na ausência de intervenção humana, florestas, lagos e populações animais, em geral, passam por estágios de estabilidade dominados por exploração e conservação e de mudança caracterizados pela libertação de recursos e a sua reorganização, mantendo o seu ecossistema adaptável e vivo.

Em termos económicos, a "destruição criativa" (a instabilidade gerada pelo empreendedor) de Joseph Schumpeter mantém o sistema económico adaptável e vivo. "Não podemos continuar como antes" e, em geral, as conversas que ocorrem no mundo inteiro parecem ser a materialização de uma reação alinhada na sequência do período de conservação, fase-r e fase-K.



No centro do Fórum estava a necessidade de gerar uma resposta à mudança tecnológica quase instantânea e altamente impactante da inteligência artificial generativa multiuso acessível que ameaça a estabilidade da força de trabalho, desde a educação até à engenharia de software e às artes.

Um dos meus colegas de painel, membro do Thinkers50, Antonio Nieto-Rodriguez, argumentou que as organizações precisam de adotar uma abordagem baseada em projetos, em vez de silos funcionais ou divisionais.



Pensar em termos de estruturas flexíveis baseadas em projetos incentiva os indivíduos a aprender, redefinir os seus trabalhos e adquirir novas competências ao longo das suas carreiras. A chefe global de gabinete da Education First, Maria Norrman, corroborou com as suas observações de que um sentido de propriedade permite que os indivíduos se envolvam fortemente no seu trabalho e garantam a viabilidade a longo prazo das suas organizações.