Imagem gráfica do Governo. Integramos ou desintegramos?

Fiquei apreensiva com as notícias do novo logotipo (leia-se “imagem gráfica”) do Governo.

Provavelmente não pelas razões que a maioria foi referindo nas diversas opiniões que fui lendo nas redes sociais (a simplicidade do símbolo, quase ingénuo; o valor pago ao designer, a remoção de símbolos da bandeira de Portugal, etc.).

O que me impressionou foi o argumento para a mudança: integração? A sério? Integração? Estamos todos a brincar?

Simplicidade do símbolo e valor pago

O símbolo passou a ser, e desculpem-me a frontalidade, um retângulo, um círculo e um quadrado.

Por três formas geométricas, o Estado pagou 75 mil euros. Eu até pagaria mais por um símbolo mais elaborado, mas um retângulo verde, um círculo amarelo e um quadrado vermelho, desculpem-me a falta de sensibilidade para a arte naif. E desculpem-me quando ofendo a arte naif. Este símbolo foi criado como são desenhadas as primeiras bandeiras pelas crianças no jardim de infância e no 1º ciclo. É este o tipo de associação, interpretação ou “imagem gráfica” que o Governo quer transmitir?

É assim que queremos gastar a folga orçamental? Eu tenho ideias melhores: que tal educação, saúde, justiça…

A remoção dos símbolos da bandeira de Portugal

Pessoalmente (e sei que isto é uma opinião muito pessoal) não acho que o símbolo tenha obrigatoriamente de ter todos os elementos da bandeira nacional. Que era preferível, diria que sim: é o Governo de Portugal e não de outro país qualquer. Mas não tem de ser obrigatório.