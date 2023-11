Inteligência Artificial. Comodidade, simplicidade e baixo atrito

O alastrar do âmbito da Inteligência Artificial (IA) tem gerado muitos comentários prós e contra, bem como ameaças e oportunidades em diversas áreas de atividade e profissões.

Assistimos a um impacto disruptivo que afeta a forma de trabalhar, gerir, pensar ou ensinar e que colocará em causa os modelos de organização empresarial atuais. As vantagens para o utilizador têm duas dimensões: gratuitidade no acesso à informação e abrangência das temáticas e aplicações. No fundo, o principal fator de atratividade assenta na comodidade (ou comodismo).

É a Netflix, que recomenda séries ou filmes de forma personalizada, a Amazon que sugere produtos com base no histórico de compras e visualizações, o Facebook que segmenta os anúncios em função do público-alvo, o Spotify que entende os gostos musicais com base em padrões de escuta, o ChatGPT, que fornece respostas interativas em tempo real, o IBM Watson que ajuda as empresas a prever tendências de mercado, comportamento do consumidor e resultados de campanhas, o Snapchat que cria filtros de realidade aumentada ao interagir com o ambiente e o rosto do utilizador, a Grammarly que propõe estilos de escrita e corrige a gramática ou a Tesla que agenda serviços e providencia suporte técnico aos clientes.

Em todos estes exemplos, o denominador comum assenta na comodidade do utilizador, que cada vez mais valoriza a redução do atrito na interação com as marcas. É neste sentido que esta leitura dos acontecimentos e a sua aprendizagem deve rapidamente ser compreendida pelos setores de atividade ou empresas que pararam no tempo, resistindo à mudança na forma como gerem a sua atividade. É que, amanhã, os clientes deixam de aparecer, não porque foram para a loja do outro lado da rua, mas porque optaram por uma qualquer "cloud" de local incerto.