Socioemotional Wealth (SEW): A Força Secreta das Empresas Familiares

As empresas familiares combinam negócios e laços familiares, priorizando objetivos não-financeiros tanto quanto os financeiros. Vamos olhar para o exemplo da Riberalves, 100% portuguesa e familiar. Liderada por Ricardo Alves, com mais de 500 colaboradores, é uma grande família, apaixonada pelo "Fiel Amigo", o bacalhau, compartilhando essa paixão com os portugueses, maiores consumidores mundiais.

As empresas familiares representam uma fusão peculiar entre objetivos empresariais tradicionais e objetivos familiares. Essa interação origina um novo contexto na tomada de decisões, que pode eventualmente influenciar o resultado. Os objetivos de uma organização de cariz familiar podem ser económicos (aqueles que se referem à maximização do lucro e satisfação de necessidades financeiras) ou não-económicos (aqueles que se referem à satisfação de necessidades sociais, culturais e religiosas).

SEW, um conceito desenvolvido em 2007 por Gomez-Mejia e seus colegas, destaca a importância de satisfazer necessidades sociais, culturais e emocionais na gestão de empresas familiares. Para essas famílias, o negócio é mais do que uma fonte de lucro - é a continuação de uma história, um legado para as gerações futuras e uma parte essencial de sua identidade.

Procurar satisfazer estes objetivos é satisfazer as necessidades afetivas da família e podem ser tão importantes quanto os objetivos económicos. Arriscar a reputação da família e o seu bom nome podem não ser compensadores para ganhar algum dinheiro extra. Se tudo o resto for igual, quanto mais negativo for o impacto de uma decisão para a socioemotional wealth, menos atrativa parecerá a decisão.

São pouquíssimas as situações em que os donos de uma empresa familiar aceitam perdas na sua socioemotional wealth: (1) quando a sobrevivência do negócio está em causa, (2) quando a pressão pública é muito significativa no sentido de adotar critérios de tomada de decisão mais focados nos objetivos económicos, (3) e quando o potencial lucro é de tal forma elevado que seria “irracional” não aceitar a perda de SEW. Afinal, quando se tomam decisões numa empresa familiar, não são apenas os números que contam. As decisões são tomadas tendo em conta que os filhos, irmãos, primos ou até mesmo os pais, vão ser impactados por essas decisões…

O desafio está em equilibrar esses objetivos emocionais com os económicos. No entanto, essa mistura única pode ser uma fonte de vantagem competitiva. Jay Barney argumenta que as empresas alcançam uma vantagem competitiva sustentável quando possuem recursos valiosos, raros, difíceis de imitar e insubstituíveis. Nesse sentido, o capital financeiro, humano, de conhecimento e social que as empresas familiares trazem, juntamente com sua reputação e história, são verdadeiramente únicos e inimitáveis.

A gestão eficaz da SEW ao longo do tempo, enraizada na devoção à terra natal e à herança familiar, é um exemplo inspirador de como as empresas familiares podem prosperar e manter uma vantagem competitiva única. A Riberalves continua a crescer e a escrever sua história de sucesso, mantendo vivos os valores e emoções que a ligam à sua rica herança familiar.

A Riberalves, uma destacada empresa familiar portuguesa, exemplifica bem a gestão eficaz da Socioemotional Wealth (SEW) e como esta contribui significativamente para o sucesso empresarial sustentável. Esta empresa, profundamente enraizada em Torres Vedras, reflete a essência da SEW em várias dimensões, conforme evidenciado em várias entrevistas dadas ao

longo do tempo, onde Ricardo Alves, seu CEO revela a profundidade da sua ligação à sua terra natal, Torres Vedras, o que está intrinsecamente ligado à preservação da SEW. Em 2018, enfatiza a importância de manter a sede da empresa em sua cidade natal, refletindo o valor atribuído às raízes e à herança familiar: "É em Torres Vedras. É impensável mudar, hoje é impensável. A minha ligação, eu nasci em Torres Vedras… Não faz sentido. Os meus pais são de Torres Vedras… Nem sempre é fácil, mas não faz sentido mudar."

Essas palavras de Ricardo Alves ilustram o compromisso inabalável da Riberalves com suas raízes familiares e com Torres Vedras, onde tudo começou. A história da empresa, iniciada nos anos 60, com a venda de bacalhau pelas ruas de Lisboa, evoluiu ao longo das décadas, com o negócio do bacalhau se tornando sua pedra angular. João Alves, inspirado pelos nomes de seus filhos (Ricardo e Bernardo), fundou a Riberalves em 1985, marcando o início de uma jornada que levaria à excelência no setor do bacalhau.

Outro exemplo, já deste ano, revela uma profunda preocupação com o bem-estar dos colaboradores, uma característica intrínseca da SEW: o foco nas relações humanas e no capital social. Conhece todos os seus colaboradores, e interage diretamente com eles, o que reflete uma liderança empática e próxima. A decisão de reinvestir na empresa em vez de distribuir dividendos, o aumento salarial médio de 6%, e o bónus especial para os funcionários mais antigos são exemplos concretos dessa filosofia. Como Ricardo Alves afirma: "As pessoas são o mais importante. O que era a Riberalves sem elas?"

O compromisso da família Alves com a empresa é evidente, pois Ricardo e Bernardo Alves, juntamente com seus pais, integram a estrutura administrativa do grupo. Com cerca de 500 colaboradores, a Riberalves não é apenas uma empresa, mas uma grande família. Eles compartilham com os portugueses uma paixão extraordinária pelo "Fiel Amigo" - o bacalhau, que se tornou uma Paixão Nacional.

Liliana Dinis, Family Business Researcher e professora na Católica Lisbon School of Business and Economics



