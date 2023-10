Retrocessos estruturais

As medidas que o Governo tem vindo a adotar na área da habitação ou com ela relacionadas indiciam precipitação e um nível reduzido de análise e planeamento das políticas públicas. Ao adotar uma política de repressão económica do Alojamento Local, o Governo está a destruir um sector exportador. De acordo com as Estatísticas do Turismo de 2022, as últimas disponibilizadas pelo Instituto Nacional de Estatística, dos 9,1 milhões de dormidas no Alojamento Local em Portugal cerca de 6,8 milhões foram de não-residentes. Ou seja, 68,8% das dormidas em Alojamento Local foram exportações.

Como se justificam políticas que penalizam as exportações? Vejamos alguns exemplos possíveis de quão absurdas tais políticas poderiam ser. Comecemos pelo caso do tomate. O facto de o estrangeiro comprar muito do tomate fresco ou enlatado que se produz em Portugal torna o tomate mais caro para os portugueses, já que assim os consumidores portugueses têm de competir com os endinheirados consumidores estrangeiros para conseguir ter acesso ao nosso delicioso tomate. Se o Governo proibisse a exportação de tomate, o preço do tomate desceria e isso seria um grande benefício para os consumidores portugueses.

Podemos continuar com o caso do calçado. A população portuguesa precisa de sapatos, mas tem de pagar preços elevados porque está em concorrência com todos os estrangeiros que compram calçado português. Se o Governo português reprimisse a exportação de calçado, os sapatos vendidos em Portugal ficariam mais baratos para gáudio dos consumidores portugueses. Uma história semelhante pode ser contada sobre muitos outros bens e serviços, desde têxteis até aos produtos de cortiça. Um caso interessante é dado pelos serviços de hotelaria: se o Governo reprimisse a oferta de quartos de hotel a estrangeiros, os preços a pagar pela procura remanescente de residentes em Portugal seriam mais baixos, com evidente benefício para os turistas e demais hóspedes portugueses.