A reforma da Anacom e a regulação digital

Na regulação dos mercados de comunicações, o nosso país não começou mal. As instituições foram adaptadas às necessidades do mercado, de acordo também com a legislação europeia. Com o desenvolvimento dos mercados digitais, têm surgido novas necessidades de regulação. Em boa medida estas necessidades devem ser satisfeitas a nível europeu, mas uma contribuição nacional ou é exigida ou não ficaria nada mal. Aqui dá ideia de que podemos ficar um pouco atrasados.

Logo em finais de 1989, antecipando a liberalização e as privatizações das décadas seguintes, foi criado o Instituto de Comunicações de Portugal (ICP), sobretudo através da autonomização da Direção dos Serviços Radioelétricos dos CTT. O ICP recebeu competências próprias para a gestão e fiscalização do espetro radioelétrico, assim como em matéria de normalização e aprovação de equipamentos.

Com o rápido avanço da liberalização, as competências que lhe foram atribuídas cresceram rapidamente durante a década seguinte, estendendo-se à regulação de preços e de condições de entrada no mercado. Ao contrário do que é veiculado nalguns mitos urbanos, em bom número de casos foi possível exercer essas competências próprias sem interferência do governo. No entanto, esta era sempre possível, dado que o ICP integrava a administração indireta do Estado.

Por outro lado, em várias áreas de regulação podia-se dizer que os poderes de intervenção do Estado estavam limitados, sendo necessária também uma reforma do modelo regulativo em vigor. Nestas circunstâncias, a capacidade de atuação do ICP não era a desejável.