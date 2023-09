Nós e os outros. A sociedade polarizada

O EdelmanTrust Barometer 2023 também conclui que os níveis de polarização estão a subir. Há seis países fortemente polarizados em que os inquiridos reconhecem que a população está muito dividida e sentem que as divisões não serão ultrapassadas: Argentina, Colômbia, Estados Unidos, Africa do Sul, Espanha e Suécia. Outro grupo de países foi identificado como estando em risco de forte polarização, entre eles o Brasil, a França, o Reino Unido, a Holanda, a Itália e a Alemanha.

Uma das revelações mais surpreendentes é a importância atribuída à erosão da coesão social e à polarização da sociedade, como ameaça global. De 32 ameaças identificadas, a polarização aparece, entre as ameaças de curto prazo , logo a seguir à crise do custo de vida, às questões climáticas e às confrontações geoeconómicas.

Dados recentes mostram que vivemos num mundo cada vez mais polarizado. O Fórum Económico Mundial acabou de publicar o Relatório de Riscos Globais 2023 , com uma análise dos principais fatores de risco para a sociedade global, no curto prazo e num horizonte de 10 anos.

A polarização é um fenómeno comum da vida social, que se refere ao afastamento das opiniões no sentido dos extremos, aumentando os níveis de confronto entre posições opostas.

O aumento da polarização está associado à crise da democracia, e à emergência de autocracias e anocracias, em vários países. Segundo o Democracy Report 2023, do V-Dem Institute , entre 2012 e 2022 a percentagem da população mundial que vive em países autocráticos passou de 46% para 72% . Pela primeira vez, em mais de duas décadas, as autocracias são dominantes. Atualmente, só 13% da população mundial vive em democracias liberais enquanto 28% vive em regimes em que não há eleições multipartidárias, não há liberdade de expressão nem de associação e as eleições são manipuladas. A democratização da sociedade só está a acontecer em 14 países, onde vivem 2% da população mundial. Este valor é o mais baixo dos últimos 50 anos.

Uma pesquisa publicada em junho último, pelo IPSOS/King’s College de Londres, também confirma os muitos temas que fraturam as sociedades. À pergunta “que tensões dividem fortemente o seu país?”, cerca de 70% das respostas mencionam a oposição entre ricos e pobres, as pessoas que apoiam os vários partidos políticos, as diferentes classes sociais, as tensões entre emigrantes e pessoas nascidas no país, e a oposição entre os que têm ideias progressistas e os que partilham valores tradicionais.

A polarização também afeta as relações de proximidade: só 30% dos inquiridos estariam dispostos a ajudar uma pessoa que discordasse fortemente dos seus pontos de vista e apenas 20% estariam dispostos a trabalhar com ela.

Caso a polarização social não seja resolvida, as pessoas receiam o aumento da discriminação e do preconceito, a estagnação económica, violência nas ruas e a incapacidade de se resolver os desafios sociais emergentes.

Em mais de metade dos países analisados, as pessoas dizem que o seu país está hoje mais dividido do que no passado. Os que mais contribuem para a divisão da sociedade são os ricos e poderosos, os líderes governamentais e os jornalistas.

Na perceção dos inquiridos, os principais fatores que explicam a polarização social são a falta de confiança nos governos, não haver uma identidade partilhada, as injustiças sociais, o pessimismo económico e a falta de confiança nos media.

O agravamento da polarização social deve-se ao alinhamento de numerosos fatores. A globalização tirou muitas pessoas da pobreza, mas criou mais desigualdades. As diferenças de riqueza, de poder e de oportunidades, são uma fonte de ressentimento e alimentam a radicalização de grupos contra a marginalização e a injustiça. Mas há também o medo e a incerteza causados pelas crises económicas, pelas mudanças tecnológicas, sociais e culturais, que levam a procurar apoio em grupos que partilham as mesmas ideias, e que conferem segurança e identidade. Estes grupos fechados afirmam-se radicalizando as suas posições.

A polarização ainda é agravada pelo alargamento do debate político que passou das áreas da economia e da gestão da sociedade, para temas relacionados com as atitudes culturais, os comportamentos e os costumes, direitos civis e questões morais, gerando um vasto conjunto de questões fraturantes. A isto junta-se a retórica extremista de líderes que agravam a polarização ao acentuar o medo e a desconfiança em relação aos opositores. Dicotomizam a realidade social com base em estigmatizações e preconceitos, erguendo barreiras ao diálogo.

A internet e as redes sociais têm tido um papel preponderante na polarização social, encorajando a homofilia, a tendência para interagir com pessoas que pensam igual ou partilham a mesma agenda, criando grupos unidos pelas mesmas crenças e discurso argumentativo. Estes grupos fecham-se em “bolhas epistémicas”, recusam visões diferentes e radicalizam as suas posições.

A polarização da sociedade dificulta a aceitação da verdade factual e mina a confiança nas instituições. Está a destruir o centro político e a dificultar a cooperação entre as diferentes forças para se realizar reformas estruturais, centrando-as nos ganhos políticos de curto prazo.

A polarização é uma séria ameaça às bases da democracia que assentam no diálogo, no respeito pelas instituições, na tolerância, na abertura à diferença e no reconhecimento da legitimidade dos outros. Muitos pensam que a resposta à crescente polarização da sociedade é uma responsabilidade das forças políticas, mas, na verdade, é sobretudo um desafio a cada um de nós.

Luís Caeiro, professor na Católica Lisbon School of Business & Economics

Este espaço de opinião é uma colaboração entre a Renascença e a Católica Lisbon School of Business and Economics