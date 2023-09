Aquecimento global, inteligência artificial, inflação e emprego feminino

Esta semana, que é de regresso às aulas, coincide também com o primeiro dia de trabalho da minha filha e, seguramente de muitas jovens mulheres. Como mãe, professora e profissional, gostava de partilhar com estas jovens mulheres como é que as grandes tendências globais como o aquecimento global, a inteligência artificial e a inflação impactam particularmente o emprego feminino!

Primeiro, o aquecimento global é, cada vez mais uma preocupação. Este verão de 2023 foi um dos mais quentes de sempre, não só na Europa, mas também no resto do mundo... e, tudo indica que vai piorar no futuro. A ex-candidata a Presidente do EUA Hillary Clinton está a alertar para esta problemática, numa vertente pouco conhecida e que impacta diretamente as mulheres, depois de ter sido conhecido um relatório com dados dos Estados Unidos, Índia e Nigéria que relaciona como o calor aumenta ainda mais a desigualdade de género.

Isto porque, muitas mulheres trabalham na “economia informal” como nos mercados de rua, a agricultura ou a construção. Por exemplo, nos mercados sem proteção para o sol, o calor estraga a comida preparada que é fonte de rendimento. Na agricultura, na India por exemplo, algumas mulheres têm de começar o dia de trabalho às quatro da manhã para evitar as horas mais quentes. Na construção, o calor no metal queima as mãos. As mulheres são particularmente afetadas nos seus empregos porque acabam por estar mais expostas. Adicionalmente, o calor tem também impacto na sua saúde e na das suas famílias de quem devem cuidar. Portanto, o aquecimento global impacta mais as mulheres e o emprego feminino.

Com o desenvolvimento do Chat GPT4, o impacto da inteligência artificial sobre o emprego é um tópico quente! Será que o impacto é diferente entre géneros? Um estudo recente mostra que a inteligência artificial pode vir a substituir mais o trabalho feminino como o administrativo, o jurídico ou o comercial.