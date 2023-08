O empreendedorismo tecnológico é para todos!

O mundo do empreendedorismo tecnológico é visto como um terreno quase exclusivo dos mais jovens, tendo os profissionais mais maduros alguma tendência para o evitar, quem sabe por alguma timidez intelectual. Pois hoje embarcamos numa viagem, que se espera inspiradora, ao mundo do empreendedorismo e da inovação, explorando o terreno às vezes intimidatório das tendências de transformação digital.

Como profissional “experiente” que hoje tem o privilégio de ensinar empreendedorismo e inovação no ambiente académico, atrevo-me aqui a lançar algumas pistas sobre oportunidades que se oferecem aos homens e mulheres igualmente maduros e experientes, que procuram embarcar no seu segundo ato profissional pela criação de novos negócios.

Abraçar a mudança e assumir a idade pode resultar numa combinação potente. A cada ano que passa, tornamo-nos mais sintonizados com as paixões e pontos fortes individuais. Carregamos uma riqueza de experiência que é inestimável na hora de navegar nas complexas águas do empreendedorismo. Mas aqui está o senão - temos também de abraçar de coração aberto os ventos da mudança. A transformação digital avassaladora que vivemos não deve ser encarada como uma tempestade a temer, mas sim como um farol de oportunidades a aproveitar.



‘Transformação digital’, na sua forma mais simples, refere-se à integração da tecnologia em todos os aspetos da vida e das empresas. Em vez de fugir a sete pés, pense nela como um território vasto e inexplorado, cheio de oportunidades de ouro para empreendedores. Desde o comércio eletrónico e as aplicações móveis até à inteligência artificial e à blockchain, o mundo digital de hoje obriga a mudanças radicais na forma de estar das empresas em qualquer setor e oferece inúmeros caminhos para a criação de novos negócios, que virão capturar o novo valor que se cria neste processo.



Mas, então, por onde começar? Qualquer negócio deve começar por satisfazer uma necessidade de um nicho de clientes que está suficientemente motivado com ela para pagar a sua solução. Neste caso, a ideia de começar por um problema ou necessidade individual faz todo o sentido e proporciona o nicho de mercado de entrada perfeito (este nicho de entrada é o chamado ‘beachhead market’, uma imagem de cariz militar inspirada pelo dia D da Segunda Guerra Mundial que, curiosamente, os jovens têm alguma dificuldade em perceber). Depois disso, é escolher a onda tecnológica que quer surfar.

Aqui vão algumas sugestões:



Criar expedições de comércio eletrónico sem fronteiras

Lembra-se dos dias das lojas físicas tradicionais e do comércio confinado ao bairro? Já não estamos nesse tempo. Com o advento do comércio eletrónico, as barreiras geográficas caíram por terra, abrindo fronteiras nacionais e também setoriais. Os empreendedores podem capitalizar o seu conhecimento profundo de sectores específicos e do comportamento dos consumidores para construir lojas online que satisfaçam nichos de mercado. A sua maturidade confere-lhe uma compreensão intuitiva do que os clientes realmente querem, levando a experiências de compra personalizadas, a chave para uma clientela fiel.

Apostar na mobilidade

Num mundo que está sempre em movimento, as aplicações móveis já reinam supremas, representando uma parte muito significativa da atividade digital no geral. Desde ferramentas de produtividade a rastreadores de fitness, passando pelo útil estacionamento, há uma aplicação para quase tudo. Enquanto empreendedores(as) mais maduros, porque não transformar as vossas experiências de vida em aplicações inovadoras que abordam desafios únicos enfrentados pelos vossos pares? Quer se trate de planeamento financeiro para a reforma, de promoção de ligações sociais na comunidade ou temas mais ligados ao bem-estar, as soluções digitais criadas por quem melhor entende a necessidade - a oportunidade subjacente a qualquer novo mercado - podem vir a redefinir a conveniência e a utilidade de forma única.

Explorar a inteligência artificial e a automatização

O potencial da inteligência artificial tem o poder de fascinar qualquer um nos dias de hoje – deixe-se seduzir. A utilização de ferramentas baseadas em IA pode melhorar a eficiência e a tomada de decisões nos seus empreendimentos empresariais. Como profissional experiente, pode identificar estrangulamentos e ineficiências em sectores que domina e, em seguida, promover a implementação criativa de soluções baseadas em IA para otimizar esses processos. Já agora, a adoção da automação tem a enorme vantagem de libertar tempo para que se possa concentrar nos aspetos estratégicos do seu negócio, enquanto a força de trabalho digital lida com tarefas repetitivas. E, quando der por isso, tem um mercado a bater-lhe à porta.

Abraçar a blockchain como pilar de confiança

Blockchain, a base das criptomoedas, oferece um nível incomparável de transparência e segurança que pode ser capitalizado em muitas outras aplicações. Como empreendedor(a) experiente, a confiança e a credibilidade são os seus pontos fortes. Abrace a tecnologia blockchain para revolucionar setores como finanças, cadeias de fornecimento e imóveis, onde o livro-razão imutável pode trazer níveis de confiança e eficiência sem precedentes.

Embora o cenário digital ofereça oportunidades ilimitadas, temos de reconhecer que pode ser assustador para os menos familiarizados com a tecnologia. Mas não vale a pena desistir por antecipação. Hoje tudo se aprende de forma eficaz e acessível, a chave está em abraçar um espírito de aprendizagem ao longo da vida. Procure workshops, webinars e cursos online ou offline para adquirir as competências digitais necessárias para prosperar nesta nova fronteira. Sem stress desnecessário. Lembre-se, a viagem é tão importante quanto o destino.



Ou, melhor ainda, forme alianças com os jovens e destemidos. Nesta era digital em rápida evolução, a colaboração é a palavra de ordem. Procure parcerias com empreendedores jovens e fluentes em tecnologia, que possam complementar a sua experiência com novos pontos de vista e conhecimentos técnicos. Juntos, podem criar uma equipa poderosa que conquista o mundo digital.



Acima de tudo, devemos lembrar-nos de que o empreendedorismo - mesmo o tecnológico -não tem apenas a ver com tecnologia. Trata-se de fomentar uma mentalidade empreendedora que prospera na adaptabilidade, resiliência e inovação. Como pioneiros experientes, podem oferecer uma mistura única de experiência, criatividade e sabedoria que, quando combinada com as oportunidades oferecidas pela transformação digital, pode levar a um sucesso notável. Para perceber melhor o que quero dizer, vale a pena procurar no YouTube um vídeo do Larry Keeley intitulado “Ten Types of Innovation”, onde ele demonstra que alguns disruptores de mercado como a Uber ou AirBnB utilizaram soluções tecnológicas existentes e ao dispor de qualquer um, que combinaram de forma inovadora. A disrupção aconteceu na criação de valor em segmentos que antes não estavam explorados.



Em conclusão, caros e caras aventureiras, as tendências da transformação digital abriram as portas a um novo e emocionante mundo de oportunidades para empreendedores em qualquer idade. Abracem os ventos da mudança, equipem-se com as competências necessárias, formem alianças poderosas e deixem o vosso espírito empreendedor voar. O vosso segundo ato aguarda-o(a), e será certamente o capítulo mais fascinante de sempre. Boa exploração!



Sílvia Almeida, professora na Católica Lisbon School of Business & Economics

Este espaço de opinião é uma colaboração entre a Renascença e a Católica Lisbon School of Business and Economics