O mundo todo por estes dias cabe na nossa mão.

Por estes dias, o mundo todo cabe no nosso país. De Norte a Sul, passando pelas ilhas – milhares e milhares de jovens de toda a parte vão chegando ao país para participarem na Jornada Mundial da Juventude (JMJ), que se concentrará em Lisboa, Loures e Oeiras, de 1 a 6 de agosto, respondendo ao apelo do Papa Francisco. São muitos jovens, a grande maioria católicos, mas também há outros de diferentes confissões cristãs e de outras religiões.

Se as nossas preocupações têm estado concentradas na organização e na logística de um evento com esta magnitude, que são sempre importantes, o apelo que o Papa deixa para este encontro vai mais fundo. Francisco suscita o exemplo de Francisco de Assis, a quem foi buscar a inspiração para o seu nome, mas também a dois dos seus textos que servem de guia para esta JMJ: as encíclicas Laudato Si' e Fratelli Tutti.

No primeiro texto, somos convocados a defender com urgência o planeta em que habitamos. “O urgente desafio de proteger a nossa casa comum inclui a preocupação de unir toda a família humana na busca de um desenvolvimento sustentável e integral, pois sabemos que as coisas podem mudar.” (Laudato Si’, 13)

Esta casa comum é feita de gentes, como bem sublinha o Papa no segundo texto, retomando palavras de Francisco de Assis, que dizia que era “feliz quem ama o outro, «o seu irmão, tanto quando está longe, como quando está junto de si». Com poucas e simples palavras, [o fundador dos franciscanos] explicou o essencial duma fraternidade aberta, que permite reconhecer, valorizar e amar todas as pessoas independentemente da sua proximidade física, do ponto da Terra onde cada uma nasceu ou habita” (Fratelli Tutti, 1), escreve o Papa.

Trago aqui estas duas passagens pelo que significam para esta Jornada: um acontecimento que convoca todos os jovens e outros participantes a entenderem esta imensa “casa comum” como um espaço que é de todos, feito por todos, sem deixar ninguém para trás. Noutras ocasiões, tive a oportunidade de sublinhar que este é um encontro que extravasa as fronteiras do mundo católico, e que juntará muitos milhares de jovens num curto espaço de tempo em Portugal.

É, pois, um evento único, que também traz inscrita uma ideia muito cara ao Papa Francisco: a do diálogo entre povos e culturas. E é isso que importa celebrar.