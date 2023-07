Os jovens e a esperança de um futuro melhor

São João Paulo II instituiu as Jornadas Mundiais da Juventude em 1985 dizendo que “a Igreja deve olhar para os jovens como a sua esperança”. Foi na conclusão do Ano Internacional da Juventude, decretado pelas Nações Unidas, e as Jornadas foram o legado mais vivo daquele ano. Celebraram-se já 15 vezes pelo mundo fora, arrastando multidões em cada edição, não apenas para ver o Papa, mas para celebrar a Esperança que João Paulo II evocou, numa mensagem que se repetiu e se repete a cada edição. É uma honra para qualquer país receber a Jornada Mundial da Juventude (JMJ) e Portugal estará à altura do enorme desafio.

Encerrada há já algum tempo a minha vida política ativa, é precisamente a preocupação com os jovens e o seu futuro que justifica hoje boa parte da minha intervenção cívica. É, de facto, fundamental dar-lhes condições para que sejam o fermento de um Portugal mais dinâmico, com mais ambição, melhor qualidade de vida, mais igualdade de oportunidades e mais justo.

A JMJ 2023 é uma oportunidade para centrarmos as atenções nas justas ambições dos jovens do nosso tempo. Os jovens não são apenas a esperança para a Igreja, são a esperança para o nosso país. Os jovens de 1985 são os adultos maduros de hoje, muitos deles já avós. E é inequívoco que as condições de vida que tiveram foram melhores do que as condições dos seus pais e dos seus avós.

Se isso não significa que tudo o que foi feito nestas cinco décadas foi acertado, permite-nos pelo menos dizer que a evolução social do país desde a Revolução de Abril aconteceu. Foi perdendo ritmo e é por isso provável que as gerações mais novas não tenham um nível de vida melhor do que o dos seus pais e avós. E porque rapidamente da esperança se pode passar ao desespero e à desistência, devemos olhar com atenção para o nosso futuro coletivo, para que seja um futuro de esperança e não de desistência.