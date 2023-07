A JMJ Lisboa 2023, o que foi antes e o que será depois

A poucos dias de começar a Jornada Mundial da Juventude (JMJ) não posso falar do que nela vai acontecer, no cumprimento do que está programado. Será certamente muito bom, será o que Deus quiser.

Posso porém adiantar alguma coisa sobre o que foi antes, o que será depois, na organização que envolveu e no que previsivelmente acontecerá.

Desde 2019, trabalhou-se muito, quer na ativação do organigrama, do Comité Local aos Diocesanos, Vicariais e Paroquiais, quer nos contactos a todos os níveis, desde os órgãos autárquicos e governamentais a muitas entidades sociais e privadas. Ficou sempre claro e aceite que uma realização deste género só seria possível se fosse tomada como desígnio eclesial e nacional. E assim foi, de facto.

É incontável tudo quanto se fez, em ligação com o dicastério romano e com os episcopados de muitos países, com grande adesão de todos. É sobretudo assinalável a modo como o Papa Francisco acompanhou quanto se fez, em contacto frequente e entusiasmante com D. Américo Aguiar, presidente da Fundação JMJ Lisboa 2023. Esta é muito particularmente uma JMJ papal, também pelas mensagens vídeo que foi enviando para todos, em geral, e para os jovens e os organizadores em particular.

A JMJ foi ocasião para se manifestar e concretizar a grande disponibilidade latente de jovens e menos jovens para colaborarem num grande desígnio de marca essencialmente cristã – e por isso mesmo aberta a todos, como testemunho e capacidade de acolher e dialogar.