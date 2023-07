PMEs: A sustentabilidade como vantagem competitiva?

Os desafios que os temas da sustentabilidade provocam ao nível da atuação das empresas no mercado são por demais evidentes e são já poucos aqueles que entendem que é possível ter êxito sem este tipo de preocupação.

O “trilema” "profit, planet, people" (lucro, planeta, pessoas) só tem uma forma de ser entendido e resolvido: se é óbvio que sem "profit" não haverá nunca preocupações "planet & people", o que é ainda mais obvio é que sem preocupações "planet & people" dificilmente haverá "profit".

E esta realidade vai chegando muito rapidamente a todas as dimensões empresariais. Até hoje parecia preocupação apenas para as grandes empresas, mas lidar com estes desafios é uma realidade que se impõe cada vez mais também às Pequenas e Medias Empresas (PMEs).



As PMEs, na minha opinião, têm aqui uma oportunidade de criação de vantagem competitiva que as grandes empresas já dificilmente encontram. Nestas, o espaço para concorrer através de posicionamentos mais sustentáveis está já muito ocupado, e em muitas situações estamos já em “território” de licença para operar. Há 15 anos quando empresas como Unilever, IKEA e algumas outras começaram a ocupar esse espaço, a criação de vantagem competitiva foi possível, e muitas delas estão hoje a beneficiar desse “business case for action” onde o seu posicionamento permitiu fidelização de clientes e crescimento de negócio. Hoje, competir nessa dimensão é difícil e exige níveis de criatividade e investimento significativos.