Novo aeroporto, "sopa da pedra" e megalomania

Em primeiro lugar, procede-se à escolha dos ingredientes. Havia cinco intocáveis pela mão do masterChef (Governo): Portela (principal) +Montijo, Montijo (principal) +Portela, CT Alcochete, Santarém e Santarém+Portela. Como “pedra” da sopa, para fazer volume (e depois deitar fora), foi repescada a solução Hub Alverca-Portela, já antes lançada fora pela tutela por enviesada informação dos técnicos.



Em segredo, para ninguém conhecer a receita, deitaram-se os ingredientes (os já referidos e mais uns quantos) e os temperos na panela, foi ao lume e depois para a mesa. À frente do público, primeiro tirou-se a pedra, disse-se que era só para dar gosto, e então começou o espetáculo televisivo. Com a receita “à moda do chefe”. É, numa caricatura, o que se passou com o HUB Alverca-Portela na antecâmara da escolha das soluções

No passado dia 27 de abril, no LNEC (1ª surpresa, na casa de uma das soluções em apreço), a CTI anunciou que ainda não tinha sido possível contratar a equipa técnica para o estudo (2ª surpresa) e depois, com pompa e circunstância, enunciou as orientações “técnico-científicas” da pré-eliminatória, nas quais não constavam as fundamentais, custo e prazo (3ª surpresa, dos pontos mais fortes do HUB Alverca-Portela). Durante a apresentação, colocou-se de parte a continuidade do aeroporto na Portela, o impacto não era aceitável para a CTI (4ª surpresa, desconhecia o seu "downsizing" no âmbito do HUB Alverca-Portela).

Dentro do público, alguns técnicos começaram a aperceber-se que havia uma sequência de “temperos” (métricas) que não era casual, tinha um desígnio, a liminar exclusão do hub Alverca-Portela. Sabia-se que o aprofundado estudo do hub Alverca-Portela entregue à CTI o colocava em primeiro no ranking europeu da competitividade devido a juntar três inovações mundiais. Por isso, era o mais perigoso concorrente à vitória do candidato da “casa”. Tinha de ser corrido antes da chegada da equipa técnica.