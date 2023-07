Nós, os juros e a Europa

Está na moda desancar o Banco Central Europeu (BCE) pela subida das taxas de juros, de maneira que peço desculpa ao eventual leitor para insistir no tema - e defender o BCE, que não faz mais do que cumprir a missão que lhe foi atribuída nos Tratados Europeus: manter a estabilidade de preços.

Entende-se que a estabilidade de preços corresponde a uma inflação de cerca de 2%. Como a inflação na zona euro era, em maio, um pouco maior do que 6%, o BCE está a fazer o que entende que deve ser feito para atingir o objetivo de 2%. Ou seja, o BCE tem estado a levar na cabeça por estar a fazer aquilo que deve fazer. Faz sentido?



É estranho, mas quando há bancos centrais independentes e com a obrigação de promover a estabilidade do nível de preços, seja lá onde for, aparecem sempre políticos que acham que as taxas de juro sobem de mais ou descem de menos. Acham isto por três grupos de razões. Em primeiro lugar, porque se preocupam com os eventuais efeitos negativos de um aumento das taxas de juro no investimento e na economia, principalmente em caso de recessão. Em segundo lugar, porque têm em conta os prejuízos que esse aumento pode causar em muitas famílias que tenham dívidas, na maior parte dos casos com origem na compra das suas casas. Finalmente, num cenário mais tipicamente europeu, os políticos preocupam-se com o aumento das taxas de juro porque acham que pode provocar uma nova crise de dívidas soberanas.

É preciso temperar algumas destas críticas com uma pitada de sal. Não combater a inflação também tem custos. A inflação pode prejudicar o investimento, e os efeitos negativos das políticas de controlo da inflação no investimento, a existir, desaparecem à medida que a inflação é controlada. Combater a inflação tem efeitos sociais negativos, mas deixá-la sossegada também tem. Basta recordar os clamores do ano passado contra os aumentos de preços e contra a especulação.