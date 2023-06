Educação e crescimento – em busca da ligação perdida

Em quase todas as teorias do crescimento económico se postula alguma relação positiva entre uma população mais instruída e acréscimos na produção e no rendimento. Os maiores níveis educacionais da população e dos que trabalham, refletindo mais conhecimento, permitem uma maior produtividade, o desempenho de funções mais complexas, e maior adaptabilidade a novas tecnologias. Para que o mais determinante fator de crescimento económico atue, a capacidade de inovação, seja em produtos ou processos, é necessário que uma parte significativa da força de trabalho seja instruída, e mesmo altamente instruída. Os acréscimos no grau de instrução, sobretudo quando eles são claramente alcançáveis em países em convergência para padrões mais desenvolvidos, surgem assim como uma condição necessária para um maior crescimento, durável, sustentado, e não efémero.



O caso português é, deste ponto de vista, dececionante. A condição necessária parece ter vindo a ser cumprida ao longo das últimas décadas. Os níveis de instrução da população têm vindo a aumentar de forma muito significativa, incluindo nos anos mais recentes. É mesmo verdade que a atual geração mais jovem é a mais instruída de sempre. De acordo com o Eurostat, 47,5% dos indivíduos em Portugal, entre os 25 e os 34 anos de idade, tinha, em 2021 concluído o ensino universitário, uma percentagem maior que a da média da União Europeia, que era de 41,2%.

No entanto, em 2021, o PIB por habitante, em paridades de poder de compra, era de apenas 75% da média europeia (79% em 2019, antes da pandemia), quando, em 2010, esse valor atingia 83%. A distância face às economias mais ricas da União Europeia aumentou, em vez de diminuir. Muito dificilmente se pode atribuir o sofrível desempenho da economia portuguesa à pertença à União Europeia, já que Portugal foi, desde 2010, ultrapassado ou alcançado por diversos países também membros.

Na verdade, a economia portuguesa deixou de beneficiar plenamente da escolarização crescente da sua população para passar a enfrentar crescentes dificuldades em integrar os mais jovens e mais qualificados. Uma parte importante desta geração procura, e encontra, melhores perspetivas de trabalho, de salários, de progressão e de vida noutros países, seja na União Europeia ou fora dela. Ela “vota com os pés”, e assim o trabalho vai ter com o capital, porque o capital não vem ter com ele.

Em boa parte, os salários permanecem baixos porque os níveis de investimento são muito fracos, ao ponto do capital por trabalhador ter vindo a diminuir desde os anos do Programa de Assistência Económica e Financeira, ou da “troika”. O investimento, pelo menos o investimento privado, não se decreta. São as condições da sua atração ao nosso país que falham em diversos aspetos.

A fiscalidade deve ser repensada, não só no seu montante e na sua muito excessiva complexidade, mas também nos incentivos errados que proporciona. Continua a ser necessário aliviar a elevada burocracia e lentidão em diversos procedimentos administrativos, e melhorar muito o desempenho do sistema judicial. De acordo com o “Global Competitiveness Report” do World Economic Forum, a sua eficiência em resolver conflitos coloca Portugal em 113º lugar.

Se em Portugal a produtividade nas empresas é sempre inferior à média internacional, também é verdade que aumenta com o tamanho da empresa. E, ainda para mais, a proporção de pequenas empresas é bastante elevada, existindo mesmo desincentivos ao crescimento empresarial, nomeadamente no tratamento fiscal. A progressão nas carreiras de jovens mais qualificados será mais difícil em empresas pequenas e familiares.

Em muitas organizações ainda predominam formas de recrutamento e progressão que não se baseiam na competência demonstrada, na preparação académica ou na experiência adquirida, antes se apoiando na endogamia e em redes de conhecimentos familiares e locais. Acresce ainda que, tanto no setor privado como público, ainda prevalece uma mentalidade hierárquica, de aversão ao risco, de obediência e de receio em abandonar as zonas de conforto. Estas características são muito pouco compatíveis com a abertura à inovação económica, social e cultural.

Também a Administração Pública paga mal, sendo ao mesmo tempo cara para o que proporciona. Ela é ao mesmo tempo percebida como ineficiente pelo cidadão-contribuinte e como frustrante para os que nela trabalham, e que muitas vezes não veem o seu esforço e competência devidamente compensados, seja na sua valorização profissional individual seja nos resultados das organizações em que se inserem.

Portugal corre o risco de cair numa armadilha de baixo crescimento estrutural, com elevada emigração e fuga de cérebros, com fraca capacidade de atrair investimento interno e externo de qualidade. O andamento da sua economia estaria, nesta perspetiva pessimista, excessivamente dependente da atividade turística, que já relevava, em termos diretos e indiretos, em quase um quinto do seu PIB e quase um quarto das suas exportações em 2019, antes da pandemia.

A nossa vida torna-se verdadeiramente estimulante quando nos reconhecemos a nós próprios na aprendizagem com os outros. Portugal tornar-se-á um local apetecível para todos, mesmo para os mais preparados e ambiciosos, quando a educação, a ciência e a cultura forem o caldo em que a inquietação e a curiosidade se resolvem na novidade e no avanço.

A reposição da ligação entre educação e crescimento só será possível com o fortalecimento das políticas públicas que coloquem o futuro de forma clara no horizonte e que invertam dinâmicas depressivas, reposicionando o território português como um espaço de investimento físico e humano frutuoso. Essas políticas necessariamente incluirão também um contributo importante para o reequilíbrio do mercado habitacional, obstando à escassez de casas atual, e, portanto, estimulando a oferta privada e pública. Deverão passar pela revalorização concomitante do trabalho e do espírito de empresa, e pela maior eficiência da despesa pública com ênfase na sustentabilidade, com uma reorientação da focagem das políticas, do curto para o médio e longo prazo.

