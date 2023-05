A normalização da mentira

O episódio mais digno de análise é, contudo, o que ocorreu com a preparação do depoimento da ex-CEO da TAP, ao Parlamento. Uma vez mais, os comentários na comunicação social centraram-se no significado político e na eventual manipulação do testemunho, minimizando-se a dimensão ética, numa situação particularmente grave porque não houve apenas a intenção de transmitir mensagens “preparadas” para serem percebidas como autênticas, mas utilizaram-se meios sofisticados para terem sucesso.

No caso de haver um único ator, é possível manter a coerência lógica das sucessivas mentiras. No caso de envolver vários atores, como é o caso, a coerência é mais difícil porque supõe a convergência de todos. A “mentira em cadeia” raramente tem sucesso na atividade política por três razões: exige grande coordenação entre os vários atores que são pressionados em diversos contextos e locais para se pronunciarem. Por outro lado, os seus interesses e objetivos políticos, pessoais são diferentes, ou mesmo competitivos, levando a respostas que refletem estratégias individuais de poder, em prejuízo da coerência das declarações. Finalmente, a pressão para alcançar o objetivo pretendido pela mentira e o insucesso das razões já apresentadas, leva à apresentação de “novas razões” na tentativa de serem mais eficazes, mas que acabam por denunciar a falsidade das anteriores. Foi o que aconteceu neste caso.

Nesta sequência de declarações contraditórias, alguém mentiu ou todos o fizeram. O conceito de mentira é consensual entre os especialistas: mentir é emitir uma mensagem falsa com a intenção de que o recetor a tome por verdadeira. Esta sequência de declarações tinha o objetivo de não revelar o documento, para o que os diversos intervenientes foram apresentando sucessivos argumentos, à medida que a justificação anterior não era aceite. É aquilo que se designa por “mentira em cadeia”, neste caso, malsucedida. Este modelo ocorre geralmente em mentiras que têm um único interveniente. Se a mensagem falsa se mostra ineficaz, o emissor pode reagir com outra mentira que tenta “salvar” a anterior, e assim sucessivamente.

Perante o pedido da Comissão Parlamentar de Inquérito, de que lhe fosse apresentado o parecer que “blindava” o despedimento, um ministro respondeu que não o enviava porque a exigência estava fora das atribuições da CPI. À medida que aumentavam as insistências para a entrega do parecer, um segundo ministro veio dizer que o parecer não podia ser disponibilizado porque continha informação sigilosa que salvaguardava o interesse público. Mantendo-se a exigência, um terceiro ministro disse que nada podia ser apresentado, uma vez que não existia qualquer parecer. Finalmente, um quarto responsável ministerial declarou que o documento existia, mas não era um parecer. Tudo não passava de uma questão de semântica…

Os últimos acontecimentos desta saga lamentável mostram formas menos usuais da utilização da mentira em política e, nalguns aspetos, com refinamentos que merecem nota. Refiro a série de declarações feitas por responsáveis ministeriais sobre o parecer jurídico que fundamentou o despedimento com justa causa da CEO da TAP.

Os factos vindos a público sobre a TAP, que culminaram com cenas rocambolescas no Ministério das Infraestruturas, revelaram outros aspetos da problemática da mentira e da forma como é usada na ação política. Como é habitual, o debate aceso que se gerou centrou-se no significado político, na legalidade das decisões tomadas pelos responsáveis e no inédito de alguns episódios apelando às audiências. A dimensão ética foi ignorada, em obediência ao princípio de que, desde que haja confiança política e seja legal, tudo é possível.

A mentira não se limitou a uma falsidade intencionalmente transmitida. Foi teatralizada para ganhar mais realismo, ajustar-se a um contexto específico e servir os seus objetivos últimos: ocultar más decisões, incúrias, erros jurídicos, falta de profissionalismo e, pior que tudo, ilibar os responsáveis. Neste caso, os autores também desempenharam o papel de atores. Foi uma “mentira encenada”, uma ocorrência mais rara pelos recursos e competências que exige.

O “espetáculo” foi preparado com todos os elementos de cena. Convocaram-se os atores, preparou-se um “texto” com respostas às perguntas e perguntas para as respostas, e fizeram-se os “ensaios” sob a responsabilidade de um “encenador”. A representação seria convincente, não fosse a atriz principal ter identificado o “encenador” e, logo seguir, se revelasse a existência de um “produtor”, do “libreto” e de “ensaio geral”.

A pouca relevância que foi dada a esta performance, à responsabilidade dos que faltaram à verdade em diferentes momentos e à degradação ética que tudo isto representa, é a parte mais confrangedora desta novela. A reação do primeiro-ministro só agravou este cenário embora, justiça lhe seja feita, foi coerente consigo próprio.

Quando em 2020 Mário Centeno pediu a exoneração de ministro das Finanças para, logo a seguir, ser indigitado pelo seu ex-secretário de Estado e sucessor no ministério, para governador do Banco de Portugal, o primeiro-ministro reagiu às muitas críticas com uma pergunta lapidar: “Centeno praticou algum crime?”. Esta abordagem redutora, centrada na legalidade e na confiança política foram também os argumentos para manter o Ministro das Infraestruturas.

Tudo isto mostra que mentiras e encenações para ocultar erros, negligências e seus responsáveis, manipular depoimentos a um órgão de soberania ou insanáveis contradições nos depoimentos sobre a intervenção do SIS, perderam relevância. A mentira e a irresponsabilidade banalizaram-se. A dimensão ética é ignorada tanto na decisão política como na generalidade dos comentários feitos na comunicação social por pessoas de diversos quadrantes. Esta atitude dos responsáveis políticos e dos que fazem opinião, configura a normalização da mentira, um fenómeno que ocorre quando a mentira se torna prática comum e passa a ser percebida como aceitável.

A desvalorização da mentira nos juízos e decisões dos responsáveis tem graves consequências sociais, políticas e éticas. Eleva os níveis de tolerância à mentira, uma vez que, ao não ser sancionada perde gravidade e passa a ser tida como normal. Reforça a ideia de que todos os políticos mentem e que a mentira é parte integrante da atividade política, com a generalização do descrédito e da desconfiança em relação aos responsáveis. Favorece a ideia de que mentir não é um fator impeditivo do exercício de funções públicas. Finalmente, reforça a atitude de que as elites representativas não merecem confiança, e que a democracia representativa é liderada por uma minoria sem ética.

A normalização da mentira é uma referência negativa para a sociedade e uma ameaça para as instituições. A democracia representativa fundamenta-se na confiança nos representantes eleitos e nas instituições que eles servem. O risco para a democracia vem menos dos atropelos à legalidade do que da "anestesia ética" dos que têm responsabilidades de liderança. Para as infrações à lei, temos os tribunais. Para a falta de ética, temos o descrédito nas instituições, a indignação, o abstencionismo, e a polarização. É esta a passadeira que queremos estender ao populismo?

Luís Caeiro, Professor na Católica Lisbon School of Business & Economics

