Afinal, estão os portugueses felizes ou infelizes?

Nas últimas semanas, recebemos os resultados do Relatório Anual da Felicidade Mundial, que indicou que os portugueses estão mais infelizes, tendo caído do 34.º lugar no ranking de 2019 para o 56.º, quando feita uma média dos últimos três anos.

Não é possível dizer que fomos surpreendidos com esta informação, já que a CATÓLICA-LISBON havia realizado um estudo no início deste ano apontando para isso mesmo. Trata-se de um inquérito realizado no fim de 2022, com 1.001 portugueses, e empreendido pelo Observatório da Sociedade Portuguesa, uma iniciativa desta Universidade. Nos últimos oito anos, o Observatório tem monitorizado de forma regular as perceções sobre a vida no país, nomeadamente o sentimento de bem-estar da população, a avaliação da qualidade de vida, o nível de felicidade e a perceção de saúde e segurança, realizando também a sua contextualização com temas atuais.

Neste último estudo, foi possível observar um pessimismo dos portugueses em relação ao futuro e uma evolução negativa da sua avaliação com relação à qualidade de vida e satisfação com a vida face aos números de 2021. Essa avaliação é feita a partir da análise de diferentes segmentos da vida dos participantes, entre eles sua satisfação com a saúde, consigo próprio, com suas relações pessoais e com sua capacidade financeira.

O estudo da CATÓLICA-LISBON verificou que a maioria dos participantes considerava ter uma qualidade de vida razoável a muito boa (33.2% afirmam ser razoável, 52.0% boa e 5.9% muito boa), enquanto apenas 8.9% mencionou ter uma qualidade de vida fraca ou muito fraca (7.5% e 1.4%, respetivamente).

Olhando especificamente para este indicador, os resultados podem até parecer bons, mas quando comparados com aqueles aferidos no final de 2021, percebe-se o contrário. Há uma diminuição em todos os itens que compõem o Índice de Qualidade de Vida, que neste ano teve uma variação negativa de 1,6%. As descidas mais acentuadas correspondem aos pontos relacionados à saúde (“Até que ponto está satisfeito(a) com a sua saúde?”), que teve uma redução de 3.6%, e à qualidade de vida (“Como avalia a sua qualidade de vida?”), que caiu 2.6%.

Em relação à satisfação com a vida ocorre algo semelhante. Apesar de a maioria dos participantes terem relatado que se sentem satisfeitos (69.2%) ou muito satisfeitos (8.3%) com sua vida em geral, quando comparamos com os resultados obtidos no ano anterior percebe-se uma diminuição generalizada nos seus indicadores específicos. A questão “Se pudesse viver a minha vida de novo, não alteraria praticamente nada” registou o valor mais baixo desde que este indicador é medido pelo Observatório da Sociedade Portuguesa (novembro de 2016). Refletindo este encolhimento, a Medida Absoluta da Satisfação com a Vida dos portugueses apresenta uma variação negativa de 1.9%.