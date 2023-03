​Os criptoativos e o valor económico

Nesta reflexão, proponho discutir os tipos principais de criptoativos e os pressupostos subjacentes ao seu valor económico.



Os criptoativos dividem-se em duas dimensões principais: (i) regulados e não-regulados, e (ii) os financeiros, e não financeiros. Para os financeiros, faz também sentido separar entre as criptomoedas e os outros. A diversidade é, portanto, imensa e não admira que reine alguma confusão quando se trata de nos referirmos à tokenização seja do que for (nota: a tokenização é o processo de representação e gestão de um ativo em formato criptográfico numa DLT como a Blockchain).

Vou concentrar-me no ordenamento jurídico do nosso espaço geopolítico, pois, no que toca à regulação, as diferenças no resto do mundo começam a ser demasiado significativas para podermos colocar tudo no mesmo saco.

O valor económico das criptomoedas

Começo com as criptomoedas, pois é o que mais rapidamente vem à memória e também por ter sido com elas que tudo começou, nomeadamente com a Bitcoin no final 2008.

Desde há quase 10 anos que os ICO (Initial Coin Offering) apareceram como forma de captar investimento. Até agora, na UE, esse tipo de investimento era considerado simples "crowdsourcing", mas com a assinatura para breve do regulamento MiCA (Markets in Cripto Assets) no Parlamento Europeu, os investidores passarão a gozar de alguma proteção adicional contra a fraude.

Para se ter sucesso nos investimentos, para além de evitar a fraude, é preciso assegurar a utilidade real das soluções. Ora, uma das primeiras propostas de aplicação das criptomoedas passou pela sua utilização como meio de pagamento. Porém, as criptomoedas não podem ser consideradas moeda de forma generalizada, mesmo quando reguladas, pois, só aquelas que a lei considerar como meio de pagamento o podem ser de facto.

Será o caso do Euro digital no dia em que entrar em produção, e também das criptomoedas estáveis (Stablecoin) na mão das instituições financeiras licenciadas de acordo com o Título IV do MiCA a partir de 2024. Este tipo de criptomoeda será, portanto, o mesmo que Euros bancários, beneficiando adicionalmente da conveniência da tokenização. Nesta linha, há serviços, como o PayPal, a facilitar uma espécie de pagamento em criptomoeda.

Porém, tais serviços mais não fazem do que cambiar em tempo-real o valor da criptomoeda para a moeda local, deduzido da respetiva comissão. Portanto, a utilidade destas criptomoedas tradicionais ainda não virá, para já, da sua utilização como meio de pagamento. Assim, nestas criptomoedas, o valor económico vem essencialmente (i) da utilidade e (ii) da especulação, mas infelizmente tem sido a segunda a liderar grande parte das intenções de investimento, na mira do Eldorado dos criptobilionários relâmpago. Mais interessante será o valor económico criado pela utilidade, considerando que uma criptomoeda se comporta como uma espécie de moeda local dentro do seu ecossistema.

Tal como as fichas dos carrinhos de choque da saudosa Feira Popular, a nossa lei permite que as moedas locais suportem transações limitadas a um âmbito específico (e.g., geográfico), e, para que sejam consideradas uma forma de pagamento, são sempre equiparadas ao Euro, que é a moeda subjacente a toda a nossa economia.