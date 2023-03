​Marca: Ativo que marca!

Sempre que se fala de marca, a primeira intuição é olharmos para a sua componente imagética, de design e estética, ou, em última instância da sua nomenclatura. Todavia, a marca, independentemente do setor de atividade ou da dimensão de mercado, não é mais de que um dos principais ativos da empresa, afinal aquele que responde pela sua reputação, integridade e confiança.



Trata-se, igualmente, de um ativo que alberga dentro de si todos aqueles que a representam, independentemente da função que exerçam na empresa. Afinal todos são “embaixadores” da entidade que representam, desde quem atende o telefone, à visita de um comercial ou à tomada de decisão estratégica por parte de uma comissão executiva.

Felizmente, muitos setores de atividade da área industrial e do setor primário, mesmo aqueles que apenas operam em mercados B2B, têm compreendido a importância de criar, cuidar, manter e gerir uma marca forte. Na realidade, se a mesma corresponder a um bom desempenho empresarial, então será mais fácil liderar práticas de preço premium, suscitar a ideia de diferenciação, fidelizar clientes, pertencer a uma "short list" para futuras encomendas, constituir uma referência no passa palavra dos clientes atuais ou ser naturalmente procurada na pesquisa digital.

Recordo-me sempre de uma frase de um empresário num congresso de empresas do setor primário, onde participei. Referia o mesmo que as empresas industriais e agrícolas tinham perdido 40 anos do seu tempo a descobrir para que servia o marketing e a importância de ter uma marca forte, uma vez que se tinham a assunção de que a marca não ia além de um mero gesto técnico de design, intitulado logotipo.

Ora, hoje sabemos que muitas marcas destas áreas têm conseguido projetar o seu valor por esse mundo fora, assentes em marcas fortes. Foi isto que fez a Delta, Mota-Engil, Farfetch, Fly London, Biotecnol, Hovione, Navigator, Pestana e tantas outras das mais variadas dimensões, mais recentes.

A sua boa gestão responde por muitos domínios, desde já começando pela sua notoriedade. Quantas vezes ouvimos dizer que em Portugal temos o melhor vinho, a melhor fruta, o melhor peixe, o melhor marisco ou as melhores praias? Mas a verdade é que não basta dizer que se tem o melhor produto do mundo se não conseguirmos projetar essa realidade aos olhos do mercado. A capacidade de transformar essa mais-valia em verdade e valor percebido passa pela gestão eficaz da marca. Felizmente, esse trabalho tem sido particularmente bem desenhado pelo Turismo de Portugal e das suas Regiões, na promoção a autonomia da marca-cidade, como forma de capitalizar o interesse por marcas tão diversas quanto o Algarve, Açores, Madeira, Lisboa, Porto, Aveiro, Nazaré, Alentejo, entre outras.

A título de curiosidade, um estudo efetuado pela principal companhia aérea dos Países Baixos, KLM, no mercado alemão, país vizinho, verificou que 46% dos germânicos desconheciam a marca e não a identificavam com uma companhia de aviação, confundindo-a com um banco, um restaurante ou uma estação de rádio. Em boa hora, esse confronto com a realidade, transformou uma fragilidade numa oportunidade, num exemplo de comunicação muito eficaz.