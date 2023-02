As tentações do poder

A comunicação social, ao cumprir o importante papel de denunciar os abusos do poder, contribui ao mesmo tempo para reforçar um dos principais argumentos do discurso populista: a ideia de que a sociedade é governada por uma elite corrupta. Esta generalização perigosa leva a questionar os efeitos do exercício do poder sobre o comportamento dos líderes e, em última análise, a conhecida afirmação de Lord Acton de que o “poder corrompe e o poder absoluto corrompe absolutamente, de modo que os grandes homens são quase sempre maus”.

É correto afirmar-se que, à medida que dispõem de mais poder, os líderes têm comportamentos abusivos e tornam-se corruptos? O poder é causa de comportamentos antissociais ou pode ser um instrumento de desenvolvimento e de promoção da justiça?

As pessoas em posições de poder têm a capacidade de influenciar os outros, as organizações e a sociedade em geral. Podem determinar a forma como as pessoas percecionam a realidade, avaliam as situações e antecipam os acontecimentos. Condicionam os estados emocionais e as decisões dos outros e a forma como agem nos mais diversos contextos. Quer o poder tenha por base a autoridade formal, a competência, o controlo dos recursos ou características de personalidade, as pessoas que dispõem de poder têm a capacidade de condicionar nos outros a forma de pensar, sentir e agir.

Os estudos psicossociais mostram, contudo, a outra face deste processo. O exercício do poder também influencia aqueles que o exercem no conceito que têm de si próprios, dos outros e do mundo que os rodeia. Um dos mais conhecidos efeitos do poder no comportamento dos líderes é a “síndrome de húbris” ou “síndrome de presunção”, estudada por David Owen, médico e ex-ministro dos Negócios Estrangeiros britânico, e pelo psiquiatra Jonathan Davidson. É uma desordem psicológica provocada pela exposição ao poder em que se cruzam elementos da personalidade narcísica e psicopática. Caracteriza-se por uma confiança excessiva em si próprio e pelo sentimento de omnipotência. O mundo é visto como uma arena para exibir o poder e obter reconhecimento.

Os gregos utilizavam o termo para designar a arrogância, o abuso do poder e o desejo de imortalidade, dos que se julgavam iguais aos deuses. Esta síndrome mostra que o poder pode conduzir à crença exagerada nas capacidades pessoais, a subestimar os impactos das ações, tomar decisões imprudentes e desvalorizar o contributo dos outros.

O excesso de autoconfiança e a ideia de que se dispõe de uma influência sem limites leva à desconsideração das pessoas e ao sentimento de impunidade, isso é, à sensação de que se pode praticar quaisquer atos, mesmo ilícitos ou à margem da ética, sem se sofrerem sanções legais ou sociais. Em muitos casos desenvolve-se a crença de que as normas que se aplicam aos outros não obrigam o próprio. Esta crença apoia-se em subtis mecanismos de racionalização que permitem encontrar justificação para as ações violadoras da lei ou da ética, mantendo a “consciência em paz”. É um fenómeno comum que conduz a uma verdadeira “anestesia ética” e que pode ser observado no discurso dos responsáveis quando são confrontados com atos ilícitos.