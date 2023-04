Celeste Hagatong. “Gostaríamos de ter em 2024 um Banco de Fomento à séria”

Apesar das dificuldades no arranque do Banco Português de Fomento (BPF), Celeste Hagatong está confiante na consolidação do banco em 2024.

A expectativa foi assumida, esta sexta-feira, pela presidente do conselho de administração do BPF que, a esta altura, e apesar da pouca procura, tem já disponíveis as verbas no âmbito do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR).

“Posso dizer que paticamente todas verbas do PRR estão todas disponíveis. Precisamos agora é de procura”, apelou Celeste Hagatong, que reconheceu que “a altura é difícil” porque o que está previsto para este ano é “uma estabilização do investimento privado”, o que torna difícil a procura pelos fundos, apontou. Ainda assim, “nós não desistimos”, garantiu.

Mas se há pouca procura, Celeste Hagatong aponta o dedo à falta de “literacia financeira” no tecido empresarial. Para a antiga administradora do Banco BPI, deveria ter havido, antes do lançamento destes programas, “alguma literacia financeira para explicar melhor as condições das empresas para se aproximarem deste investidos institucionais”. “Coisa que não foi feita”, lamentou.

“Vamos ter uma atitude pró-ativa”



Nesse sentido, e até para esclarecer eventuais ideias erradas junto dos empresários, a presidente do conselho de administração prometeu um banco “mais próximo das empresas”. “Vamos ter uma atitude pró-ativa”, garantiu. “Queremos desafiar as empresas e chamá-las atenção para estes fundos. Porque só temos procura se houver investimento”, explicou.