Tiago Pitta e Cunha. Portugal estaria no “G20 do mar”

“Não devemos ter um ministério do mar porque, também, não temos um ministério da terra nem da lua”, justificou Tiago Pitta e Cunha que, por sua vez, considerou fundamental a criação de um ministério que coordene os assuntos do mar e que avalie o seu impacto em todas as tutelas. “E se este governo o decidiu fazer através do ministro da economia, acho bem”, rematou.

O modelo de governação do mar deve ser transversal a todos os ministérios, defendeu, esta sexta-feira, Tiago Pitta e Cunha durante a conferência “Conversas na Bolsa” que decorreu no Palácio da Bolsa no Porto.

Tiago Pitta e Cunha fala, mesmo, de Portugal como um “gigante marítimo da Europa” com vantagens geográficas que estão a ser desaproveitadas.

“Não somos um país pequeno se pensarmos que, em área submersa, somos um dos maiores países do mundo”. (..) “Temos uma zona económica exclusiva com quase dois milhões de quilómetros quadrados que nos colocaria no G20 do mar, se houvesse um G20 para o mar”, lembrou Tiago Pitta e Cunha.

“Temos uma plataforma continental com quatro milhões de quilómetros quadrados que nos projeta verdadeiramente para os lugares cimeiros do planeta em território marítimo”, acrescentou.

E no seculo XXI em que o mar vai ser “cada vez mais determinante para a sobrevivência da espécie humana”, Tiago Pitta e Cunha aponta três setores em que o nosso país pode dar cartas. Para além da energia e dos transportes, está a alimentação.

“Vamos adotar cada vez mais dietas verdes. As algas e os bivalves vão ser fatores determinantes na nossa alimentação no seculo XXI. E Portugal tem as condições competitivas para produzir esses alimentos que nenhum outro país tem”, lembrou.

Jurista e especialista em assuntos do mar, Tiago Pitta e Cunha foi o convidado da conferência “Conversas na Bolsa” no Palácio da Bolsa, no Porto. Uma organização da associação comercial do Porto dedicada ao Oceano, à Economia Azul e ao Século XXI.