O descontentamento

Um país que não gosta de se ver ao espelho. A metáfora resume um estudo do ICS/ISCTE sobre o grau de satisfação dos portugueses. Os cidadãos estão descontentes com estado da educação, da justiça, da habitação, da saúde, sobretudo com os impostos, com a distribuição da riqueza. Estão muito céticos quanto à capacidade de combater a corrupção.

Numa sondagem que confirma uma crise de imagem das instituições só as polícias, as forças armadas, as juntas de freguesia e, em quarto lugar, o Presidente da República parecem escapar desse elevado grau de descontentamento. Sinais de desagrado quando são sucessivas as notícias que apontam para recuperação da economia. O que está a falhar? A responsabilidade pelo estado das coisas deve ser partilhada entre decisores políticos, incapazes de reformar o país, e cidadãos, “cada vez mais alheados da realidade”.

A Operação Tutti Frutti, com o Ministério Público aparentemente “a reboque da comunicação social”, a necessidade de revisão das regras do financiamento partidário e, ainda, a “inconsequente” CPI da TAP, são outros assuntos em debate na edição desta semana

A análise é de Nuno Garoupa, professor da GMU Scalia Law, Nuno Botelho , líder da ACP – Câmara de Comércio e Indústria do Porto e João Paulo Batalha – vice presidente da Frente Cívica