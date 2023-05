O novo ciclo

Primeiro e mais importante: está definitivamente aberto um novo ciclo no relacionamento entre Belém e S.Bento. Depois do primeiro-ministro ter escolhido manter o ministro das Infraestruturas contra a vontade clara do presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa afastou a dissolução do parlamento, disse preferir a estabilidade institucional, mas, desta vez, detalhou porque discorda do chefe do governo: a responsabilização política.

O presidente lembrou que ainda mantém intactos todos os poderes que a Constituição lhe confere, podendo afastar o governo quando entender que há irregularidades no normal funcionamento das instituições.

Assim, está prometida uma gestão mais criteriosa do tempo na veladura política presidencial com Marcelo Rebelo de Sousa a poder deixar o governo numa espécie de limbo de onde, a qualquer momento, pode ser retirado para eleições, desde que com os necessários fundamentos constitucionais.

Com João Galamba como pretexto, o verdadeiro alvo do discurso do presidente da República foi António Costa. Marcelo discorda da decisão de manter o polémico ministro, afirmando que onde não há responsabilidade na política, como na administração, não há autoridade, respeito, confiança e credibilidade. A responsabilidade é essencial para que os portugueses acreditem em quem governo, disse o presidente.

“Mais interveniente e atento”, promete estar Marcelo Rebelo de Sousa nos próximos tempos. Um presidente com poderes de vigilância reforçados a olhar “de modo mais intenso” para “o que signifique maior degradação das instituições, criação ou agravamento de fraquezas da democracia e na confiança que nela deve continuar a existir”. Até onde poderá ir Marcelo depois da crítica pública mais devastadora de sempre a um primeiro-ministro?

A análise é de Nuno Botelho, líder da ACP – Associação Comercial do Porto, Manuel Carvalho da Silva, professor do CES e João Cerejeira, professor da Universidade do Minho a olharem também para o SIS.