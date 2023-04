Tendo os discursos do 25 de abril como pano de fundo, o presidente Marcelo e o PS somaram alertas a alertas no meio de uma tempestade política provocada pela gestão do estado na TAP e do debate sobre quem é mais responsável pelo crescimento do Chega nas sondagens.

Como a discussão sobre uma eventual dissolução do parlamento não desaparece, há semanas, do debate público a peça do puzzle, aparentemente, em falta surgiu no Expresso deste fim de semana.

O semanário garante em manchete que se Marcelo Rebelo de Sousa decidir convocar eleições antes do prazo constitucional, leia-se setembro de 2026, António Costa voltará a apresentar-se como candidato do Partido Socialista. O Expresso garante que António Costa já avisou Marcelo da intenção.

De resto, no discurso do 25 de abril, João Torres do PS, número dois de Costa no Largo do Rato, havia colocado a questão da dissolução como elemento central da intervenção. Já Augusto Santos Silva não poupou no alerta: “interromper legislaturas pela voracidade das sondagens, dos media, ou de problemas em governos que não são crises prolongadas, teria consequências para todos”.

Já na frente económica, depois do relatório dando conta de que Portugal, a 13ª economia mais lenta do mundo de 1999 a 2027, o relatório anual da OCDE ‘taxing wages’ coloca o país a subir para o 9º lugar no ranking das cargas fiscais sobre o trabalho. Espanha, Luxemburgo, Grécia, Países Baixos ou Rep. da Irlanda têm cargas fiscais inferiores às de Portugal.

Nos próximos tempos falar-se-à menos de uma eventual dissolução do parlamento, dada a pressão que uma terceira recandidatura de António Costa exerce em quem decide? Na economia o país continua a ser gerido na base de micro-ciclos, nem sequer de ciclos de médio prazo? Um futuro com crescimento económico significativo é sempre um lugar distante?

A análise a estas e outras questões é de, professor da GMU Scalia Law,, líder da ACP – Câmara de Comércio e Indústria do Porto e, presidente da associação cívica SEDES a olharem ainda para a eleição do novo presidente do Tribunal Constitucional