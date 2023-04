As pensões e o crescimento

Não há eleições à vista, mas sim sondagens a indicarem estar o governo, de maioria absoluta, em acentuada baixa de popularidade. Afinal, o caso TAP causa enorme erosão na imagem do executivo socialista, a educação, a justiça e o SNS são fontes inesgotáveis de problemas e o pacote da habitação está por aplicar.

Assim se pode explicar a série de medidas do governo no que vai de mês. Reprogramar o PRR, adicionando mais 4 mil milhões de euros. IVA zero em vários alimentos. Aumento intercalar de 1% na Função Pública. Subida do abono de família. 90 euros para famílias em dificuldade. Baixa de IRS até 2027. Não foi pouco.

Mas a medida de maior longitude e simbolismo é a do aumento de 3,57% para todos os pensionistas. A maioria vai chegar a 2024 com aumentos reais de 2%, sem perder poder de compra, e acima da inflação. O ministro das finanças abdica de 2 mil milhões do IRS até 2027 e faz aumentar em mil milhões a despesa permanente com pensões porque a receita fiscal assim o possibilita: está nos impensáveis 36,4% do PIB. Nunca os portugueses pagaram tantos impostos como em 2022.

É difícil argumentar contra a necessidade de aumentar as pensões mais baixas, mas toda esta generosidade social com todos os pensionistas acentua as recentes contradições do governo que ainda em outubro suspendia a fórmula de atualização das pensões.

Porque desapareceu, em tão curto espaço de tempo, o argumento de sustentabilidade financeira da Segurança Social? É avisado falar de alteração substancial porque os dados das contribuições sociais no primeiro trimestre de 2023 são positivos? Porque razão as projeções do FMI sugerindo que Portugal será - de 1999 a 2028 - a 13ª economia mais lenta do planeta não causam um debate nacional?

A análise é de Nuno Botelho, líder da ACP – Câmara de Comércio e Indústria, Eduardo Baptista Correia, gestor e professor, e Manuel Carvalho da Silva, sociólogo, professor da Universidade de Coimbra que também vão olhar para Lula em Portugal.