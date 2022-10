O corredor de energia verde

O Grupo Parlamentar do PS irá propor na comissão de Ambiente, assim como na comissão de Assuntos Europeus, que seja feita uma audição em conjunto das duas comissões ao ministro do Ambiente e da Ação Climática sobre as interconexões elétricas e a gás, mas só depois de concluída a discussão do OE, a partir de 25 de novembro, uma vez que os socialistas vetaram a sua realização esta semana.

O PSD tem criticado duramente o princípio de acordo alcançado entre Portugal, Espanha e Franca de avançar com um "corredor de energia verde", por mar, entre Barcelona e Marselha (BarMar) em eventual detrimento de uma travessia pelos Pirenéus (MidCat), com os social-democratas a considerarem que, se assim se concretizar, o entendimento "é mau" e "prejudica o interesse nacional".

Já o primeiro-ministro reagiu com dureza às observações do PSD ao princípio de acordo as interconexões energéticas europeias e acusou o eurodeputado Paulo Rangel de “nada perceber” do tema. O calendário, as fontes de financiamento e os custos relativos à execução do corredor verde serão debatidos e formalizados em dezembro em Alicante, Espanha.

Neste debate faltam argumentos para os cidadãos formarem uma opinião. Desde logo, porque o projeto não passa ainda de uma declaração política, baseada em intenções, e há vários pontos a carecer de explicações, entre eles a confirmação formal e definitiva de que não vai ter lugar a redução do número de interconexões elétricas previstas, como sugeriu inicialmente o PSD, o que comprometeria o potencial de Portugal como exportador de energia de fontes renováveis.

Por outro lado, há ainda a intenção de fornecer a Europa com gás, ou hidrogénio verde a partir de Sines o que levanta várias questões. Há em Espanha 5 portos para concorrer com o porto alentejano, a França e a Alemanha podem apostar por soluções próprias num momento em que falta definir uma estratégia comum europeia para o Hidrogénio, quando começa a ser consensual na comunidade científica que, apesar de limitações no transporte e armazenamento, será a fonte de energia da próxima geração, uma fonte sem a qual não há futuro sustentável.

O corredor de energia verde é um dos temas para debate num espaço onde se olhará também para a guerra na Ucrânia, os efeitos da inflação, o confronto entre política monetária e política orçamental por causa do BCE com o risco de choque entre governos e bancos centrais e a segunda volta nas eleições presidenciais no Brasil com Lula à frente nas sondagens.

A análise é de Nuno Botelho, jurista e presidente da ACP-Câmara de Comércio e Indústria do Porto, Miguel Leichsenring-Franco, gestor, ex-presidente da Câmara de Comércio e Indústria Luso-Alemã e do jornalista José Alberto Lemos.