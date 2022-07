O preço da incerteza

Num dia histórico, depois da decisão de subir as taxas de juro pela primeira vez em 11 anos, o BCE avançou com um novo plano - que articula taxas de juro e compra de dívida - para tentar travar a inflação sem provocar uma nova crise na zona euro.



A presidente do BCE, Christine Lagarde, anunciou na quinta-feira a subida das taxas de juro em 50 pontos-base para procurar controlar a subida de preços. A acompanhar o aumento, o primeiro em mais de uma década, o Conselho de Governadores lançou um “Instrumento de Proteção da Transmissão” (TPI, nas iniciais em inglês) que os mercados chamam de “escudo protetor” das economias mais endividadas da moeda única.

Multiplicam-se as dúvidas sobre a aplicação desta ferramenta anticrise, TPI, limitada por critérios apertados, como o défice orçamental, desequilíbrios macroeconómicos excessivos ou sustentabilidade da dívida pública e o cumprimento das recomendações do PRR.

Com (quase) tudo por esclarecer a reação dos mercados foi inexpressiva. Espanha, Grécia e Portugal viram as obrigações a 10 anos agravarem-se com o juro da dívida nacional nos 2,387%. A exceção foi a Itália a subir 14,6 pontos para 3,52% devido à demissão de Mario Draghi, acossado à sua direita, precipitando eleições em setembro.

Assim, o cenário económico europeu é de enorme incerteza com a inflação de 8,6% - pior do que em maio e a mais alta de sempre na zona euro – e a paridade entre euro e dólar pela primeira vez em 20 anos.

Com este pano de fundo que efeitos terá a inflação em Portugal? Que consequências potenciais sofrerá o tecido social com a perda de poder de compra? A natureza do alerta inflacionista deveria ter sido mais veemente quando em novembro se aludia a um fenómeno transitório?

A análise das decisões que terão um impacto real em famílias e empresas portuguesas e o aparente desgaste precoce no governo da maioria PS é de Paulo Rangel, Manuel Carvalho da Silva e Nuno Botelho.