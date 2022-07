O radar alemão

Alguns analistas não descartam para as próximas semanas “um cenário de máxima tensão” no mercado de gás natural do norte da Europa devido ao encerramento do gasoduto Nord Stream 1, pelo qual flui esta matéria prima da Rússia até à Alemanha.

Esta segunda-feira, 11 de julho, arrancam as tarefas de manutenção da infraestrutura por iniciativa russa que, em princípio, deverão durar apenas 10 dias. Ainda assim, a partir da Alemanha auguram que estes trabalhos podem converter-se nos prolegómenos de um corte definitivo no fornecimento de gás russo.

No motor económico da Europa, o chanceler Olaf Scholz, após uma reunião com centrais sindicais, confederações patronais e economistas alertou para o risco de formação de uma severa crise no horizonte, a mais grave desde a reunificação. A Alemanha ficou sem excedente comercial e registou o seu primeiro déficit na balança de pagamentos em décadas.

Com Schloz a dar a entender que Putin pode cortar o gás ainda durante o verão, as autoridades insistem na importância dos pequenos gestos, como partilhar automóvel não havendo alternativa nos transportes públicos, usar de forma racional os ares condicionados, reduzir temperatura e duração dos duches matinais, tendo como pano de fundo a necessidade de poupar energia de um inverno que pode surgir com a ameaça de cortes substanciais na máquina industrial alemã.

Se a locomotiva europeia, a Alemanha, entrar em recessão é inevitável o efeito contágio a outros países europeus, Portugal incluído, sendo um país muito dependente das exportações, do poder de compra dos alemães e com uma das maiores dívidas públicas do planeta. Deve a Europa agir já face aos sinais inscritos no radar alemão?

Este é um dos pontos em debate num verão de guerra na Europa onde se olha também para a evolução militar do conflito na Ucrânia, para o adeus de Boris Johnson no Reino Unido e, na agenda doméstica, para a crise no aeroporto de Lisboa e a decisão de Luís Montenegro de atirar o referendo sobre regionalização para a próxima legislatura.

A análise é de José Alberto Lemos, Nuno Botelho e Eduardo Baptista Correia.