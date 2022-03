A indefinição

Depois de dois de anos de pandemia Covid-19, ainda por terminar, a agressão russa à Ucrânia levou à subida dos preços dos combustíveis, gás e energia veio agravar os custos de produção das empresas, sendo que, em simultâneo, as sanções ocidentais à Rússia conduzem à escassez de matérias-primas.

As associações e confederações empresariais lançam alertas do risco de “encerramento de empresas”, algumas, de setores mais expostos aos aumentos de energia – cerâmicas, por exemplo – já suspenderam momentaneamente a laboração.

Redução do IVA dos combustíveis para a taxa intermédia, retoma do ‘lay-off’ simplificado e apoios à tesouraria na forma de empréstimos com garantias de Estado e possibilidade de conversão de parte do empréstimo em subsídio não reembolsável, são algumas das medidas sugeridas nas confederações empresariais para contrariar a escalada de preços da energia e carência de matérias-primas.

A AEP, um exemplo, defende a rápida aplicação do Portugal 2030 e a reorientação de alguns eixos do PRR (Plano de Recuperação e Resiliência) para apoio às empresas. Do lado do governo surgem algumas medidas para suavizar os efeitos do choque energético e olha-se para o conselho europeu de quinta-feira e para a possibilidade de medidas conjuntas nos preços da energia.

Já quanto à guerra avaliam-se as hipóteses de diálogo, os apelos à paz, de uma solução negociada para a crise humanitária, o papel da China e de Biden, a progressão das peças no terreno. “A invasão russa está estagnada em várias frentes”, é o diagnóstico do Ministério da Defesa do Reino Unido, mas, alertam os especialistas, quanto pior correrem as operações militares convencionais, aumenta o risco de ataques mais violentos às cidades.

A análise é de Nuno Botelho, líder da ACP – Câmara de Comércio e Indústria, Eduardo Baptista Correia, gestor, e o jornalista José Alberto Lemos.