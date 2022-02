As imagens da guerra na Ucrânia devolveram à Europa uma realidade que se julgava afastada da vida coletiva do velho continente. Um antes e um depois da ação militar russa no país vizinho vão marcar os próximos anos.

A invasão da Ucrânia pelas tropas do autocrata Putin terá também influência na correlação de forças planetárias e promete alterar a ordem internacional, não apenas na Europa.

O discurso em que o líder russo justifica a invasão aproximou-se mais da ameaça objetiva de uma guerra nuclear do que qualquer outro pronunciamento de um líder mundial ao longo das últimas décadas.

A guerra promovida pelo Kremlin na Ucrânia e a mal velada intimidação nuclear estilhaçaram as noções europeias de segurança e a premissa de paz com que o continente vive e prospera há várias gerações.

O projeto europeu do pós-guerra que produziu estabilidade e prosperidade entrou agora numa nova fase marcada pela incerteza e pelo confronto a Leste. Escutar Putin a atemorizar o mundo, ameaçando recorrer ao arsenal nuclear, é, para muitos, o dado mais assustador desta escalada bélica.

Neste contexto, importa ainda analisar o papel da China na parceria “sem limites” entre Moscovo e Pequim. A resposta da China à invasão fica marcada por uma abstenção na condenação do Conselho de Segurança da ONU e pelo apelo à ação da diplomacia.

Com Pequim a colocar a crise numa dimensão geopolítica, Xi Jiping avalia a atitude de Washington consciente que a reação dos Estados Unidos a um ataque a Taiwan seria diferente.

A análise é de Nuno Botelho, José Pedro Teixeira Fernandes, José Alberto Lemos e Miguel Leichsenring-Franco.