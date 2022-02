Portugal vai passar a ser o único país da Europa Ocidental com um governo de maioria (absoluta) suportado no parlamento nacional por um só partido.

Em contra-corrente ao zeitgeist europeu, onde é cada vez maior a segmentação e pulverização de várias forças políticas, António Costa conquistou uma maioria para o PS e, se tudo correr num quadro de normalidade pessoal e coletiva, vai liderar os destinos de Portugal durante uma década.

Há já seis anos no poder, com os próximos 4 anos e 10 meses, António Costa vai tornar-se o primeiro-ministro com mais tempo no cargo em democracia (2016-2026), ultrapassando até os meses de Cavaco Silva (1985-1995).

Agora que a pandemia vai passando a endemia, é para o futuro, para o virar de página do país, que se olha, num quadro de incertezas como a inflação, mas também com ventos favoráveis como os generosos milhões da Europa a aplicar nos próximos anos.

No final de quase cinco anos qual será o marco a lembrar este segundo governo de maioria absoluta do PS? Vai retirar Portugal dos últimos lugares dos 27 com o PRR e os milhões do Portugal 20/30, colocando a economia a crescer acima da média europeia?

Esta é uma das questões para analisar num espaço onde se olhará também para a Europa, para muitos a força mais relevante da política nacional, porque, afinal é de Bruxelas que vêm os milhões, mas também decisões administrativas sobre auxílios como à TAP, juízos sobre as contas públicas em Portugal, entre condicionamentos vários para usar fundos agora disponibilizados.

A análise a estas questões é de Nuno Botelho líder da ACP Câmara de Comércio e Indústria, Manuel Carvalho da Silva, professor do CES e do jornalista José Alberto Lemos a olharem também para as consequências partidárias, à esquerda e direita, das eleições de domingo.