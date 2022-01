Já a ministra da Administração Interna ainda aguarda o parecer pedido ao Conselho Consultivo da Procuradoria Geral da República para novas medidas, mas depois de ouvir os partidos disse estarem garantidas condições para que o voto antecipado em mobilidade chegue a 1 milhão e 200 mil eleitores, através de 2600 secções, número que poderá ser ampliado.

Entre as diferentes propostas, o governo estará a analisar a possibilidade de definir uma hora específica para que os eleitores em confinamento Covid possam votar. Francisca Van Dunen disse manter a abertura a todas as soluções para que “o maior número possível de eleitores vote dentro do quadro legal vigente” que não pode ser alterado a tempo das eleições, porque a Assembleia da República está dissolvida.

Muito pouco e tarde demais foi feito para evitar o aumento da abstenção? Nas legislativas de 2005 a abstenção foi de 35,6. Desde então aumentou sempre: 40,3% em 2009, 41,9% em 2011, 44,1% em 2015 e 51,4% em 2019. Apesar das insuficiências dos cadernos eleitorais, o tema parece não preocupar a classe política.

O risco da abstenção, o debate Costa vs Rio, a ausência de temas de política externa da campanha e a tensão Nato vs Rússia são questões para a análise de Nuno Botelho, líder da ACP – Câmara de Comércio e Indústria, Eduardo Baptista Correia, gestor, e e do jornalista José Alberto Lemos.