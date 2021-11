O Presidente da República indicou este domingo que, se não houver qualquer obstáculo do Parlamento, irá assinar "nos próximos dias" o decreto que dissolve a Assembleia da República e marca oficialmente as eleições legislativas para 30 de janeiro.

"Mal regresse a Lisboa, verei se não há nada no trabalho parlamentar, e aparentemente não há, que impeça a publicação do decreto. A partir daí entra um período pré-eleitoral, naturalmente, ainda contido pela aproximação do Natal e do fim do ano", notou o chefe de Estado no decorrer de uma visita a Luanda.

As eleições internas no PSD, que acabaram com a legitimação da liderança de Rui Rio, o congresso do Chega e a reunião da Mesa do BE para aprovação do programa eleitoral demonstram, na opinião do Presidente da República, que está "estabilizado o quadro dos vários partidos" para avançar para o período pré-eleitoral.

Na prática a campanha (informal) para as próximas eleições começou neste domingo (a campanha formal arranca a 16 de janeiro), a nove semanas das legislativas, agora que se sabe ser Rui Rio a tentar ganhar a António Costa. Foi o triunfo do “militante de base” contra o aparelho, que se moveu por “interesses pessoais”, disse Rio na hora da sua terceira vitória (2018, 2020 e 2021) para a liderança do PSD.

