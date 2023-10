“Preocupação climática” leva trabalhadores a “abandono” dos empregos

Há jovens que escolhem as empresas para as quais trabalham pelos valores ambientais. A revelação é feita pelo presidente da Associação Portuguesa de Gestão das Pessoas, Pedro Ramos.



Este especialista assegura que, atualmente, numa entrevista de emprego, os candidatos fazem perguntas que antes seriam impensáveis.

“Hoje são os candidatos que vêm às empresas e querem saber tudo sobre as empresas, desde as questões mais relacionadas com ‘afinal, quantos dias de trabalho é que vou trabalhar’, ‘qual é a flexibilidade do meu posto de trabalho’, mas ‘também quem são os acionistas’, ‘qual é o posicionamento da empresa na sociedade’, ‘qual é a pegada que esta empresa quer deixar na sociedade’. Estas são perguntas que se fazem hoje, que nunca se fizeram”, afirma.

Pedro Ramos acrescenta que “quando há maior dificuldade de emprego, necessariamente estas questões são menos relevantes”. No entanto, hoje há “pleno emprego”, assegura, acrescentando que “fala-se muito no abandono das pessoas, das empresas e das funções”.

“Uma das causas desse abandono tem a ver exatamente com essa preocupação climática”, afirma.

Sobre o impacto das preocupações climáticas no mercado de trabalhão, este especialista recorda que “a ONU diz que, até 2030, vão ser criados 18 milhões de novos empregos ligados a estes empregos verdes”.

“É evidente que podem ser 18 milhões, menos ou mais, não é isso que está em causa. O que está em causa é que, de facto, estamos nesta onda de novas preocupações que, consequentemente, trazem novas atitudes que, consequentemente, trazem novas profissões, novas formas de estar dentro das organizações”, remata.

O “Compromisso Verde” é uma parceria entre a Renascença e a Euranet Plus.