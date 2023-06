Cidades mais verdes serão conquistadas abdicando de alguns confortos, diz especialista

Os habitantes das cidades terão de abdicar de alguns confortos para existir um urbanismo mais amigo do ambiente. A convicção é da arquiteta Joana Lages, investigadora do ISCTE.

As cidades são focos de poluição, mas no século XXI é impossível não pensar em urbanismo com uma perspetiva ambiental, acrescenta.

Esta especialista diz que a corrida por cidades mais verdes acelerou com a pandemia, mas os cidadãos terão de estar disponíveis para mudar hábitos.

“Todos sabemos que o planeta não aguenta, que são precisos vários planetas para aguentar o estilo de vida que nós desenvolvemos”, diz, admitindo que alguns confortos terão de ser abdicados.

Joana Lages dá o exemplo da mobilidade e uma menor utilização dos carros individuais, medida que diz ser “fundamental”. No entanto, adverte, “não se pode fazer é dificultar a vida aos carros, mas depois também não criar transporte público acessível, frequente, modernizado, sustentável”.

Como medidas concretas para cidades mais verdes, Joana Lages defende, por exemplo, a plantação de mais árvores e a aposta em vegetação que requeira menos água.

Esta especialista elogia ainda o papel que União Europeia tem tido através do financiamento de projetos que beneficiam um modo de vida mais sustentável, destacando o movimento novo Bauhaus europeu, assente em três eixos: “as cidades têm que ser belas, mas também têm que ser inclusivas e sustentáveis”.

“A União Europeia, ao criar uma linha que valoriza estas três dimensões que são interdependentes e que se relacionam com o espaço urbano e com a transformação dos espaços urbanos, é uma dimensão interessante que tem espelho em algumas atividades e alguns projetos que acontecem em Portugal, mas também nesta rede euro que se criou a partir deste programa”, assegura.

Joana Lages defende ainda que o urbanismo tem de levar em linha de conta também a sustentabilidade social, ou seja, colocar as pessoas no centro das preocupações e tornar as cidades amigas dos cidadãos de todas as idades e em qualquer condição.

O “Compromisso Verde” é uma parceria entre a Renascença e a Euranet Plus.