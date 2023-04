Arquitetura em Portugal é “precária” e tem dificuldade em ser sustentável

A arquitetura que se faz em Portugal é precária e não tem conseguido responder aos desafios da sustentabilidade. O diagnóstico é feito pela Ordem dos Arquitetos Portugueses.

O coordenador da Comissão Técnica para a Sustentabilidade da Ordem, Ricardo Camacho,considera que a arquitetura em Portugal é pouco valorizada, os arquitetos mal remunerados e os clientes estão pouco disponíveis para pagarem de acordo com o conhecimento que se exige.

Nesta análise, Ricardo Camacho diz que o legislador até tem feito a sua parte, mas a Academia não tem contribuído como devia para a reforma profunda que diz ser urgente no setor. Vai valendo a União Europeia e as regras que tem imposto e que têm garantido a concretização de práticas mais amigas do ambiente.

Ricardo Camacho diz ainda que, segundo informações da União Europeia, para se conseguir diminuir a pegada no setor da construção, as preocupações devem estar viradas sobretudo para a forma como se recupera o que já existe

A arquitetura sustentável em Portugal é o tema desta semana do podcast da Renascença e Euranet Plus Compromisso Verde.