Daqui a 10 anos jovens adultos não terão carro nas cidades, diz especialista

Daqui a 10 anos, os jovens adultos que viverem nas grandes cidades não terão carro próprio. A tendência é identificada por Luis Picado Santos, professor do Instituto Superior Técnico e especialista em transportes públicos e vias de comunicação.

Luis Picado Santos reconhece que, embora ainda sejam necessárias melhorias nos transportes públicos, já há caminho feito que permitirá, a médio prazo, outro tipo de opções a nível de mobilidade.

“Se viverem numa área metropolitana, seria um investimento completamente desnecessário e caro possuir um carro individualmente”, diz, referindo-se às decisões que tomarão os jovens adultos daqui a 10/12 anos.

Este especialista explica que “as novas gerações têm uma abertura maior para fazer essa mudança do que gerações um pouco mais idosas”, também à boleia do “empurrão da orientação da Comissão Europeia, no sentido de uma maior sustentabilidade da mobilidade, em todos os níveis”.

Também Rui Lopo, administrador da Transportes Metropolitanos de Lisboa, considera que no prazo de 10 anos, o cenário dos transportes vai mudar, passando, entre outras, por uma aposta no metro de superfície.

“Há várias linhas, vários eixos que estão em estudo: o de Loures e também o chamado LIOS, ocidental e oriental, há o Metro do Sul do Tejo, que hoje é uma realidade e tem um plano de expansão”, avança.

O “Compromisso Verde” é uma parceria entre a Renascença e a Euranet Plus.