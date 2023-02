Venda de flores recua por causa da pandemia e da guerra

A pandemia e a guerra fizeram recuar as vendas no setor das flores naturais e o setor ainda não recuperou. “A perda é significativa”, reconhece o vice-presidente da Associação Portuguesa de Produtores de Plantas e Flores Naturais, Rui Algarvio.

Em declarações ao podcast “Compromisso Verde” Rui Algarvio explica que os hábitos dos consumidores também se alteraram.

“Há um incremento das vendas nas épocas festivas e depois há uma diminuição do consumo ao longo do ano”, descreve.

Sobre o impacto ambiental do setor, Rui Algarvio assegura que, com uma nova geração de produtores, bem como com as regras impostas pela União Europeia, a produção leva cada vez mais em linha de conta os cuidados ambientais.

“Temos uma preocupação cada vez maior ao nível da melhoria das condições ambientais, quer seja dos solos, quer seja das águas”, explica.

O “Compromisso Verde” é uma parceria entre a Renascença e a Euranet Plus.