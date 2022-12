Crise vai permitir Natal “com menos impacto ecológico”

Os aumentos dos preços e menor disponibilidade financeira vão ter como consequência um Natal com menos impacto ecológico. É pelo menos esta a expectativa da ativista climática Joana Guerra Tadeu, conhecida como Ambientalista Imperfeita.

Joana Guerra Tadeu reconhece que o Natal e as Festas são "épocas de excesso" e dá como exemplo alguns números apurados pela Quercus.

"Nos dias de Natal deitamos fora seis milhões de refeições", diz, acrescentando que, também ao nível das decorações, os números são expressivos.

“Em Portugal, deitamos ao lixo 1,2 mil toneladas de pinheiros de Natal, todos os anos, 54 toneladas de luzes de Natal e 12 milhões de rolos de papel de embrulho por ano", explica, apontando algumas alternativas.

"Se tiverem pinheiro artificial, façam-no durar. As luzes, se forem para o lixo, ponham no eletrão, mas atenção que as luzes são reparáveis, portanto antes de deitar o lixo tentar reparar. Se de facto de deitarem as luzes de Natal ao lixo, comprem luzes de Natal em led, vão poupar 80% de energia, em comparação com as outras", recorda.

"No impacto ambiental muitas vezes a poupança, pensar em poupança, é pensar em reduzir o impacto. Eu acho que se há ano em que as pessoas vão estar com menos impacto, será este, muito por causa da crise", estima.