Luta pelo clima. Mulheres geram mais impacto, mas são mais penalizadas

As mulheres têm mais impacto na luta contra as alterações climáticas, mas são também as mais prejudicadas. É um alerta lançado plo movimento "Mulheres pelo Clima".

As Nações Unidas reconhecem que a atual crise ambiental prejudica sobretudo os mais vulneráveis e este foi um dos motivos que levou à criação deste movimento.

Entrevistada pela Renascença, a porta-voz Susana Viseu diz que o menor poder económico das mulheres, a difícil conciliação da vida familiar com a vida profissional e até uma autolimitação imposta plas mulheres são algumas das justificações para este fenómeno.

As questões de género e as alterações climáticas é o tema desta semana do podcast Compromisso Verde, uma parceria da Renascença e Euranet Plus.