O especialista em Ecologia e Ambiente Nuno Formigo considera que devemos estar mais preocupados com a qualidade da água que vem de Espanha do que com a quantidade.

Apesar da chuva que tem caído nos últimos dias, 96% do território português continua em seca severa ou moderada.

A gestão de recursos hídricos é o tema do podcast Compromisso Verde, uma parceria da Renascença e Euranet Plus, a rede europeia de rádios.