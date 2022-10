Influenciadores ambientalistas mudam comportamentos? Sim, mas é preciso coerência

Os influenciadores e as redes sociais podem ajudar na luta contra as alterações climáticas, mas é preciso coerência e transparência. A ideia é defendida por Patrícia Dias, professora da Universidade Católica.

Esta especialista em ciências da Comunicação explica que é fácil os seguidores identificarem inconsistências entre o que fazem e o que aconselham e, quando isso acontece, deixam de seguir os influenciadores.

Uma das influenciadoras portuguesas associadas à ideia da defesa da natureza é a locutora de rádio da Renascença Ana Galvão, que tem mais 170 mil seguidores no Facebook e mais de 70 mil no Instagram. Ana Galvão fala há já vários anos frequentemente sobre este tipo de temas ambientais. Neste podcast conta que, de forma geral, as reações que tem por parte de quem a segue são muito positivas.

