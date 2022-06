Venda a granel devia estar na Lei de Bases do Clima, defende comerciante

A venda a granel devia estar na Lei de Bases do Clima e no Código do Consumidor. A medida é defendida por Eunice Maia, dona da Maria Granel, a primeira loja de venda a granel biológico, em Lisboa.



“Temos restrições nesta área, temos omissões e ausência de regulação por exemplo no que diz respeito ao granel na parte da cosmética, na parte dos detergentes. Mais do que impor ou proibir, acho que era crucial que houvesse uma preocupação com as boas práticas no granel, do ponto de vista da higiene e da segurança”, diz Eunice Maia, dando como exemplo o que se faz em França, onde a venda a granel consta da Lei de Bases do clima e no código do Consumidor.

Eunice Maia defende ainda que este tipo de venda que evita o desperdício e a utilização de embalagens devia ser incentivada “em termos de fiscalidade”.

Eunice Maia é uma das entrevistadas do podcast da Renascença “Compromisso Verde”, esta semana dedicado à higiene sustentável.

Cátia Curica, farmacêutica e criadora da Organii, marca de cosmética orgânica, assegura que há cada vez mais procura por produtos de higiene amigos do ambiente, como por exemplo champôs sólidos, mas, acrescenta, lamenta que a grande indústria não faça mais.

“Por onde se move o consumidor, move também a grande indústria, sem dúvida”, diz Cátia Curica, acrescentando que o setor só faz “o mínimo para o consumidor ficar contente”.

O podcast “Compromisso Verde” é uma parceria da Renascença com a Euranet Plus.